Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
'Vatandaşlık maaşı'nda detaylar netleşti: Kimler alacak, ne kadar ödenecek?

'Vatandaşlık maaşı'nda detaylar netleşti: Kimler alacak, ne kadar ödenecek?

09:46, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
'Vatandaşlık maaşı'nda detaylar netleşti: Kimler alacak, ne kadar ödenecek?

Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin (GETAD) detayları belli olmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmayla 2,5 milyon haneye toplam 1,5 trilyon TL destek verilmesi hedefleniyor. Hane gelirinde sınır ise en düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 TL olarak belirlendi. Peki kimler alacak, ne kadar ödenecek? İşte detaylar....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan sistemle, dar gelirli aileler ve yaşlılar doğrudan sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan sistemle, dar gelirli aileler ve yaşlılar doğrudan sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınacak.


VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?


Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), hane halkı toplam geliri belirlenen alt sınırın gerisinde kalan ailelerin gelir düzeyini hedeflenen seviyeye tamamlamayı amaçlayan yeni bir sosyal yardım modeli.


VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), hane halkı toplam geliri belirlenen alt sınırın gerisinde kalan ailelerin gelir düzeyini hedeflenen seviyeye tamamlamayı amaçlayan yeni bir sosyal yardım modeli.

DESTEK ÖDEMELERİNDE BAŞVURU KRİTERİ VE GELİR SINIRI NE OLACAK?



Hazırlanan taslak çalışmaya göre sistemden yararlanabilmek için temel şart hane halkı geliri olacak.


Bir evde yaşayan tüm bireylerin toplam aylık geliri, en düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 TL'nin altındaysa o hane destek kapsamına girecek.


Aylık toplam geliri 23 bin 552 TL ve üzerinde olan hanelere ise destek ödemesi yapılmayacak. Sistemden emekliler de yararlanabilecek.

DESTEK ÖDEMELERİNDE BAŞVURU KRİTERİ VE GELİR SINIRI NE OLACAK?Hazırlanan taslak çalışmaya göre sistemden yararlanabilmek için temel şart hane halkı geliri olacak. Bir evde yaşayan tüm bireylerin toplam aylık geliri, en düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 TL'nin altındaysa o hane destek kapsamına girecek. Aylık toplam geliri 23 bin 552 TL ve üzerinde olan hanelere ise destek ödemesi yapılmayacak. Sistemden emekliler de yararlanabilecek.

DÜZENLEME HANGİ YARDIM KALEMLERİNİ VE İHTİYAÇLARI KAPSAYACAK?

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi tek bir ödemeyle sınırlı kalmayacak.


Destek paketinin içeriğinde elektrik, doğalgaz, barınma ve yakacak yardımlarını kapsayan "konut desteği", çocuk yardımı, kira desteği, abonelik faturaları desteği ve gıda yardımı yer alacak.


Böylece hane bütçesinin eksik kalan kısımları doğrudan ihtiyaca göre tamamlanacak.

DÜZENLEME HANGİ YARDIM KALEMLERİNİ VE İHTİYAÇLARI KAPSAYACAK?Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi tek bir ödemeyle sınırlı kalmayacak. Destek paketinin içeriğinde elektrik, doğalgaz, barınma ve yakacak yardımlarını kapsayan "konut desteği", çocuk yardımı, kira desteği, abonelik faturaları desteği ve gıda yardımı yer alacak. Böylece hane bütçesinin eksik kalan kısımları doğrudan ihtiyaca göre tamamlanacak.

HANE GELİRİ VE İHTİYAÇ DÜZEYİ NASIL TESPİT EDİLECEK?


Geliri düşük vatandaşların tespiti için saha görevlileri kapı kapı gezmeyecek.


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın (SYDV) verileri esas alınacak.


Sistem; SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı, tapu kayıtları ve banka hesap hareketlerini entegre biçimde inceleyecek.


Kişinin maaşı, kirada oturup oturmadığı, çocuk sayısı, yalnız yaşayıp yaşamadığı ve sürekli muhtaçlık durumu dijital ortamda belirlenecek.

HANE GELİRİ VE İHTİYAÇ DÜZEYİ NASIL TESPİT EDİLECEK?Geliri düşük vatandaşların tespiti için saha görevlileri kapı kapı gezmeyecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın (SYDV) verileri esas alınacak. Sistem; SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı, tapu kayıtları ve banka hesap hareketlerini entegre biçimde inceleyecek. Kişinin maaşı, kirada oturup oturmadığı, çocuk sayısı, yalnız yaşayıp yaşamadığı ve sürekli muhtaçlık durumu dijital ortamda belirlenecek.

KİM HANGİ DESTEKTEN YARARLANACAK VE ÖNCELİK KİMLERDE OLACAK?


Yardımlar il ve bölge koşullarına göre şekillenecek. Örneğin 23.552 TL altında geliri olan ve metropollerde kirada oturan hanelere "kira yardımı" öncelikli verilecek.


Erzurum, Sivas, Kars ve Ardahan gibi kışın sert geçtiği illerde "enerji/doğalgaz" desteği, kırsal bölgelerde ise "gıda" yardımı ağırlık kazanacak.


Sürekli hastalığı bulunanlar, yaşlılar ve bakıma muhtaç kişilerin olduğu haneler birinci öncelikli grupta yer alacak.

KİM HANGİ DESTEKTEN YARARLANACAK VE ÖNCELİK KİMLERDE OLACAK?Yardımlar il ve bölge koşullarına göre şekillenecek. Örneğin 23.552 TL altında geliri olan ve metropollerde kirada oturan hanelere "kira yardımı" öncelikli verilecek. Erzurum, Sivas, Kars ve Ardahan gibi kışın sert geçtiği illerde "enerji/doğalgaz" desteği, kırsal bölgelerde ise "gıda" yardımı ağırlık kazanacak. Sürekli hastalığı bulunanlar, yaşlılar ve bakıma muhtaç kişilerin olduğu haneler birinci öncelikli grupta yer alacak.

KAÇ HANEYE ULAŞILACAK VE TOPLAM BÜTÇE NE KADAR OLACAK?


Bakanlık tarafından yürütülen etki analizi çalışmalarına göre, Türkiye genelinde sistemden faydalanacak ihtiyaç sahibi hane sayısının 2,5 milyona ulaşması öngörülüyor.


Proje kapsamında hak sahiplerine aktarılacak toplam destek miktarının ise 1,5 trilyon TL seviyesini bulacağı tahmin ediliyor.

KAÇ HANEYE ULAŞILACAK VE TOPLAM BÜTÇE NE KADAR OLACAK?Bakanlık tarafından yürütülen etki analizi çalışmalarına göre, Türkiye genelinde sistemden faydalanacak ihtiyaç sahibi hane sayısının 2,5 milyona ulaşması öngörülüyor. Proje kapsamında hak sahiplerine aktarılacak toplam destek miktarının ise 1,5 trilyon TL seviyesini bulacağı tahmin ediliyor.

PİLOT UYGULAMA VE ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sistem kademeli olarak devreye alınacak.


Bölgesel tespitlerin ardından belirlenecek pilot iller Aralık 2026 tarihine kadar ilan edilecek.


Pilot bölgelerdeki ilk destek ödemeleri 2027 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Mart dönemi) başlayacak.


Uygulamanın sonuçları ve aksayan yönleri takip edilip çözüldükten sonra sistem 2027 yılı içinde 81 ilin tamamında yaygınlaştırılacak.

PİLOT UYGULAMA VE ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?Sistem kademeli olarak devreye alınacak. Bölgesel tespitlerin ardından belirlenecek pilot iller Aralık 2026 tarihine kadar ilan edilecek. Pilot bölgelerdeki ilk destek ödemeleri 2027 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Mart dönemi) başlayacak. Uygulamanın sonuçları ve aksayan yönleri takip edilip çözüldükten sonra sistem 2027 yılı içinde 81 ilin tamamında yaygınlaştırılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?


Başvurular e-Devlet kapısı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden "merkezi sisteme" kayıt olunarak yapılacak ve elektronik ortamda otomatik sonuçlandırılacak.


Sisteme kabul edilen hanelerin aylık gelir durumları her ay düzenli olarak sistem tarafından kontrol edilecek.


Gelirinde artış tespit edilen ve 23.552 TL sınırını aşan vatandaşlar destek programından otomatik çıkarılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?Başvurular e-Devlet kapısı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden "merkezi sisteme" kayıt olunarak yapılacak ve elektronik ortamda otomatik sonuçlandırılacak. Sisteme kabul edilen hanelerin aylık gelir durumları her ay düzenli olarak sistem tarafından kontrol edilecek. Gelirinde artış tespit edilen ve 23.552 TL sınırını aşan vatandaşlar destek programından otomatik çıkarılacak.
Başlıklar :vatandaşlık maaşıgetadgelir tamamlayıcı aile destek sistemiaile ve sosyal hizmetler bakanlığısosyal yardımekonomik destekemekli maaşı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026