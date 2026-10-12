'Vatandaşlık maaşı'nda detaylar netleşti: Kimler alacak, ne kadar ödenecek?

DESTEK ÖDEMELERİNDE BAŞVURU KRİTERİ VE GELİR SINIRI NE OLACAK?









Hazırlanan taslak çalışmaya göre sistemden yararlanabilmek için temel şart hane halkı geliri olacak.





Bir evde yaşayan tüm bireylerin toplam aylık geliri, en düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 TL'nin altındaysa o hane destek kapsamına girecek.





Aylık toplam geliri 23 bin 552 TL ve üzerinde olan hanelere ise destek ödemesi yapılmayacak. Sistemden emekliler de yararlanabilecek.