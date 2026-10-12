İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını sürdürürken iş deneyimi kazanmalarını ve çalışma hayatına daha hazırlıklı hale gelmelerini amaçlayan önemli desteklerden biri olarak öne çıkıyor. Program kapsamında öğrenciler, belirlenen alanlarda görev alarak hem mesleki becerilerini geliştirme hem de gelir elde etme imkânı buluyor. Başvuru şartları, kontenjanlar, çalışma süresi ve ödenecek ücretler ise programa katılmak isteyen gençler tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR Gençlik Programı başvurularının ne zaman başlayacağı ve kimlerin başvurabileceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.