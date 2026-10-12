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Son depremler listesi 12 Ekim 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi az önce deprem mi oldu, nerede?

Son depremler listesi 12 Ekim 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi az önce deprem mi oldu, nerede?

08:52, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 08:52, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Son depremler listesi 12 Ekim 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi az önce deprem mi oldu, nerede?

Son depremler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. “Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arayanlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Son dakika deprem bilgileriyle birlikte depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi ayrıntılar da merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, AFAD, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 2.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

Türkiye genelinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son dakika deprem verileri, sarsıntının merkez üssünü, derinliğini ve büyüklüğünü şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor. Son deprem listesine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye genelinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son dakika deprem verileri, sarsıntının merkez üssünü, derinliğini ve büyüklüğünü şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor. Son deprem listesine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 2.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Söz konusu deprem İstanbul'un belirli kesimlerinde hissedildi.


SON DEPREM NEREDE OLDU?AFAD, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 2.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Söz konusu deprem İstanbul'un belirli kesimlerinde hissedildi.

AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2026-10-12 08:10:42 38.17517 38.73167 6.95 ML 0.8 Pütürge (Malatya) 

2026-10-12 07:56:04 37.977 37.48867 7.01 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş) 

2026-10-12 07:53:17 37.0775 30.5855 7.01 ML 1.6 Döşemealtı (Antalya) 

2026-10-12 07:31:36 40.15683 31.77983 7.0 ML 2.0 Beypazarı (Ankara) 

2026-10-12 07:24:58 37.528 31.46483 6.86 ML 1.0 Beyşehir (Konya) 

2026-10-12 07:23:12 39.442 39.91083 7.02 ML 1.7 Pülümür (Tunceli) 

2026-10-12 07:15:33 38.75933 44.82617 7.0 ML 2.4 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [49.21 km] Özalp (Van) 

2026-10-12 07:02:07 37.42933 27.0045 15.73 ML 1.4 Ege Denizi - [19.44 km] Didim (Aydın) 

2026-10-12 06:57:33 38.4925 26.83267 7.27 ML 1.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.35 km] Menemen (İzmir) 

2026-10-12 06:28:50 37.83867 36.12167 12.37 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 

2026-10-12 06:15:16 40.45117 34.717 6.98 ML 0.8 Merkez (Çorum) 

2026-10-12 06:06:41 39.25317 28.15617 6.99 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 

2026-10-12 05:17:08 40.029 27.43783 12.28 ML 1.6 Yenice (Çanakkale) 

2026-10-12 04:49:31 36.711 25.68517 7.0 ML 2.8 Ege Denizi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ




AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİTarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id2026-10-12 08:10:42 38.17517 38.73167 6.95 ML 0.8 Pütürge (Malatya)&nbsp;2026-10-12 07:56:04 37.977 37.48867 7.01 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)&nbsp;2026-10-12 07:53:17 37.0775 30.5855 7.01 ML 1.6 Döşemealtı (Antalya)&nbsp;2026-10-12 07:31:36 40.15683 31.77983 7.0 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)&nbsp;2026-10-12 07:24:58 37.528 31.46483 6.86 ML 1.0 Beyşehir (Konya)&nbsp;2026-10-12 07:23:12 39.442 39.91083 7.02 ML 1.7 Pülümür (Tunceli)&nbsp;2026-10-12 07:15:33 38.75933 44.82617 7.0 ML 2.4 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [49.21 km] Özalp (Van)&nbsp;2026-10-12 07:02:07 37.42933 27.0045 15.73 ML 1.4 Ege Denizi - [19.44 km] Didim (Aydın)&nbsp;2026-10-12 06:57:33 38.4925 26.83267 7.27 ML 1.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.35 km] Menemen (İzmir)&nbsp;2026-10-12 06:28:50 37.83867 36.12167 12.37 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)&nbsp;2026-10-12 06:15:16 40.45117 34.717 6.98 ML 0.8 Merkez (Çorum)&nbsp;2026-10-12 06:06:41 39.25317 28.15617 6.99 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)&nbsp;2026-10-12 05:17:08 40.029 27.43783 12.28 ML 1.6 Yenice (Çanakkale)&nbsp;2026-10-12 04:49:31 36.711 25.68517 7.0 ML 2.8 Ege DeniziAFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BDTİM) tarafından anlık olarak izlenerek kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Sismik istasyonlardan elde edilen anlık veriler doğrultusunda sarsıntının gerçekleştiği tarih, saat, enlem-boylam koordinatları, derinlik ve büyüklük (Richter ölçeği) bilgileri saniyeler içerisinde sisteme aktarılıyor. "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitesi (kandilli.edu.tr) veya "Rasathane" mobil uygulaması üzerinden en güncel deprem verilerine kesintisiz erişim sağlayabiliyor. Sismik hareketliliğin anlık olarak takip edildiği haritalı veri tabanı, olası deprem risklerine karşı bölge halkının en doğru bilgiye hızla ulaşmasına imkan tanıyor.


KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ




KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİTürkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BDTİM) tarafından anlık olarak izlenerek kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Sismik istasyonlardan elde edilen anlık veriler doğrultusunda sarsıntının gerçekleştiği tarih, saat, enlem-boylam koordinatları, derinlik ve büyüklük (Richter ölçeği) bilgileri saniyeler içerisinde sisteme aktarılıyor. "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitesi (kandilli.edu.tr) veya "Rasathane" mobil uygulaması üzerinden en güncel deprem verilerine kesintisiz erişim sağlayabiliyor. Sismik hareketliliğin anlık olarak takip edildiği haritalı veri tabanı, olası deprem risklerine karşı bölge halkının en doğru bilgiye hızla ulaşmasına imkan tanıyor.KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Başlıklar :depremson depremlerAFADKandilli Rasathanesi
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Yeni Şafak
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