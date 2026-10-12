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Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu kim? Büyük ödül ne kadar oldu? Yeni sezon için geri sayım

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu kim? Büyük ödül ne kadar oldu? Yeni sezon için geri sayım

00:56, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu kim? Büyük ödül ne kadar oldu? Yeni sezon için geri sayım

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu ve büyük ödülü belli oldu. ATV ekranlarında yeni dönemiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yarışmayı Cem Öğretir sunacak, büyük ödül ise 10 milyon TL olacak. Peki Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak, Cem Öğretir kimdir ve yeni dönemde yarışmacıları neler bekliyor? İşte yarışmanın yeni sezonuna ilişkin açıklanan detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster yeni dönemiyle ATV ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Cem Öğretir üstlenirken büyük ödülün 10 milyon TL olduğu açıklandı.

Kim Milyoner Olmak İster yeni dönemiyle ATV ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Cem Öğretir üstlenirken büyük ödülün 10 milyon TL olduğu açıklandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de yeni dönem


Türkiye’de uzun yıllardır ekrana gelen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni dönemiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV’de yayınlanacak yarışmanın yeni sunucusu haber spikeri Cem Öğretir olacak.


Yeni dönemin yayın tarihi henüz açıklanmazken programın yakında ATV ekranlarında başlayacağı duyuruldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de yeni dönemTürkiye’de uzun yıllardır ekrana gelen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni dönemiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV’de yayınlanacak yarışmanın yeni sunucusu haber spikeri Cem Öğretir olacak.Yeni dönemin yayın tarihi henüz açıklanmazken programın yakında ATV ekranlarında başlayacağı duyuruldu.

Büyük ödül 10 milyon TL oldu


Kim Milyoner Olmak İster’in yeni döneminde yarışmacıların ulaşabileceği büyük ödül 10 milyon TL olarak belirlendi.


Programın yeni dönemine ilişkin açıklanan öne çıkan bilgiler şöyle:


Yarışmanın sunuculuğunu Cem Öğretir üstlenecek.


Büyük ödül 10 milyon TL olacak.


Program ATV ekranlarında yayınlanacak.


Yeni dönem yakında başlayacak.


Yarışma, yeni dönemde de farklı yarışmacıları sorularla karşı karşıya getirerek bilgi ve strateji üzerine kurulu formatını sürdürecek.

Büyük ödül 10 milyon TL olduKim Milyoner Olmak İster’in yeni döneminde yarışmacıların ulaşabileceği büyük ödül 10 milyon TL olarak belirlendi.Programın yeni dönemine ilişkin açıklanan öne çıkan bilgiler şöyle:Yarışmanın sunuculuğunu Cem Öğretir üstlenecek.Büyük ödül 10 milyon TL olacak.Program ATV ekranlarında yayınlanacak.Yeni dönem yakında başlayacak.Yarışma, yeni dönemde de farklı yarışmacıları sorularla karşı karşıya getirerek bilgi ve strateji üzerine kurulu formatını sürdürecek.

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu Cem Öğretir oldu


Haber sunuculuğuyla tanınan Cem Öğretir, Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu olarak izleyici karşısına çıkacak.


Öğretir, televizyon kariyerini ATV Haber ana haber sunucusu olarak sürdürüyor. Yeni dönemle birlikte bilgi yarışması sunuculuğunu da üstlenecek.


Cem Öğretir kimdir?


Cem Öğretir, 1973 yılında İngiltere’de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde tamamlayan Öğretir, 1995 yılında mezun oldu.


Meslek hayatı boyunca farklı televizyon kanallarında görev yapan Cem Öğretir, ATV Haber ana haber sunucusu olarak çalışmalarını sürdürüyor.


Cem Öğretir evli mi, çocuğu var mı?


Cem Öğretir, 2006 yılında haberci ve sunucu Seda Öğretir ile evlendi. Çift, TOGG’un tanıtım gecesinde de birlikte sunuculuk yaptı.


Cem Öğretir ile Seda Öğretir’in bir kız çocukları bulunuyor.


Kim Milyoner Olmak İster’in Cem Öğretir’in sunumuyla ekrana gelecek yeni döneminin kesin başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı.


Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu Cem Öğretir olduHaber sunuculuğuyla tanınan Cem Öğretir, Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu olarak izleyici karşısına çıkacak.Öğretir, televizyon kariyerini ATV Haber ana haber sunucusu olarak sürdürüyor. Yeni dönemle birlikte bilgi yarışması sunuculuğunu da üstlenecek.Cem Öğretir kimdir?Cem Öğretir, 1973 yılında İngiltere’de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde tamamlayan Öğretir, 1995 yılında mezun oldu.Meslek hayatı boyunca farklı televizyon kanallarında görev yapan Cem Öğretir, ATV Haber ana haber sunucusu olarak çalışmalarını sürdürüyor.Cem Öğretir evli mi, çocuğu var mı?Cem Öğretir, 2006 yılında haberci ve sunucu Seda Öğretir ile evlendi. Çift, TOGG’un tanıtım gecesinde de birlikte sunuculuk yaptı.Cem Öğretir ile Seda Öğretir’in bir kız çocukları bulunuyor.Kim Milyoner Olmak İster’in Cem Öğretir’in sunumuyla ekrana gelecek yeni döneminin kesin başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı.
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