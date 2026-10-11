Asgari ücret zammı 2027'de ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam bekleniyor?
2027 asgari ücret ne zaman belli olacak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları hangi tarihte başlayacak? Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği yeni asgari ücret için gözler aralık ayında yapılması beklenen görüşmelere çevrilirken, yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 zam senaryolarına göre ortaya çıkabilecek yeni maaşlar da hesaplandı. İşte 2027 asgari ücret toplantı takvimi, zamlı maaşların alınacağı tarih ve masadaki olası rakamlar...
2027 asgari ücret için milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı görüşmelere çevrildi. Toplantıların aralık ayında başlaması beklenirken yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 artış senaryolarında ortaya çıkabilecek rakamlar da hesaplanıyor.
2027 asgari ücret toplantıları ne zaman başlayacak?
2027 asgari ücret için takvim araştırılmaya başlandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelmesi bekleniyor.
Görüşmelerin 3 veya 4 oturum halinde yapılması öngörülüyor. Toplantıların kesin tarihleri ise henüz açıklanmadı.
2026 yılında net asgari ücret, yüzde 27’lik artışın ardından 28 bin 75,50 TL olarak uygulanıyor. Yeni ücretin, komisyon görüşmelerinin ardından aralık ayının son günlerinde netleşmesi bekleniyor.
2027 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni rakam 2027 yılı için geçerli olacak. Zamlı asgari ücretin Ocak 2027 döneminden itibaren çalışanların ücretlerine yansıması bekleniyor.
2027 asgari ücret ne kadar olabilir?
Yeni asgari ücret henüz belirlenmedi. Mevcut 28 bin 75,50 TL’lik net ücret üzerinden yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 artış ihtimalleri dikkate alındığında ortaya çıkan hesaplamalar şöyle:
- Yüzde 20 zam senaryosu: Net asgari ücret yaklaşık 33 bin 690,60 TL oluyor.
- Yüzde 25 zam senaryosu: Net asgari ücret yaklaşık 35 bin 94,38 TL seviyesine çıkıyor.
- Yüzde 30 zam senaryosu: Net asgari ücret 36 bin 498,15 TL oluyor.
Bu rakamlar kesinleşmiş ücretler değil, mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan artış hesaplamalarını gösteriyor. Nihai tutar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri sonucunda belli olacak.
Gözler aralık ayındaki görüşmelerde
2027 asgari ücret sürecinin en önemli aşamasını aralık ayında yapılması beklenen komisyon toplantıları oluşturacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşmelerinin ardından yeni asgari ücretin yıl sona ermeden kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Toplantıların kesin günleri ve yeni ücret tutarı henüz belli değil.