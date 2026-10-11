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KPSS branş sıralaması yayımlandı mı? P3, P93 ve P94 puan türlerinde sıralama nasıl öğrenilir?

KPSS branş sıralaması yayımlandı mı? P3, P93 ve P94 puan türlerinde sıralama nasıl öğrenilir?

20:21, 11/10/2026, PazarG: Güncelleme: 20:23, 11/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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KPSS branş sıralaması yayımlandı mı? P3, P93 ve P94 puan türlerinde sıralama nasıl öğrenilir?
KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanır? Branş sıralaması P3, P93 ve P94 puanlarında nasıl değerlendirilir?

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak, branş sıralaması nereden öğrenilecek? KPSS sonuçlarını öğrenen adaylar şimdi kendi mezuniyet alanlarındaki başarı sırasını gösteren branş bazında sıralamaya odaklandı. ÖSYM henüz kesin tarihi duyurmazken, KPSS branş sıralamasının ne zaman erişime açılacağı, AİS üzerinden nasıl sorgulanacağı, genel sıralamadan farkı ve atama sürecinde ne ifade ettiği merak ediliyor.

KPSS branş bazında sıralama, adayların kendi mezuniyet alanlarındaki diğer adaylara göre başarı sırasını görmesini sağlıyor. ÖSYM henüz sıralamaların yayımlanacağı kesin tarihi duyurmazken, adaylar sonuçları Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip ediyor.

KPSS branş bazında sıralama nedir?

KPSS branş bazında sıralama, Kamu Personel Seçme Sınavı’na giren adayların kendi mezuniyet alanı, bölümü veya programındaki diğer adaylar arasındaki başarı sırasını gösteriyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sunulan bu bilgi, adayın ilgili puan türündeki genel başarı durumundan farklı olarak yalnızca kendi branşındaki konumunu ortaya koyuyor.

Adaylar böylece KPSS puanlarının yanı sıra aynı mezuniyet alanından sınava giren diğer adaylar arasındaki sıralarını da değerlendirebiliyor.

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından KPSS branş bazında sıralamanın yayımlanacağı tarihe ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında sıralamaların KPSS sonuçlarının açıklanmasını takip eden yaklaşık 1 ila 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor. Ancak bu süre için ÖSYM tarafından açıklanmış kesin bir takvim bulunmuyor.

Bu nedenle adayların kesin tarih için ÖSYM’nin duyurularını ve Aday İşlemleri Sistemi’ni takip etmesi gerekiyor.

Branş sıralaması ile genel KPSS sıralaması arasındaki fark ne?

KPSS’de genel başarı sıralaması ile branş bazında sıralama farklı aday grupları üzerinden oluşturuluyor.

Genel KPSS sıralaması: Adayın ilgili KPSS puan türündeki genel başarı durumunu gösteriyor.

Branş bazında sıralama: Adayın kendi mezuniyet alanı, bölümü veya programındaki diğer adaylar arasındaki yerini gösteriyor.

Bu nedenle bir adayın genel KPSS sıralaması ile branş sıralamasının farklı olması olağan kabul ediliyor.

KPSS branş sıralaması ne işe yarar?

Branş bazında sıralama, adayın sınav sonucunu yalnızca aldığı puan üzerinden değil, kendi alanındaki diğer adaylarla karşılaştırmalı olarak değerlendirmesine imkân sağlıyor.

Özellikle kamuya atanmayı hedefleyen adaylar açısından bu veri, kişinin kendi branşındaki konumunu görmesine yardımcı oluyor.

Ancak branş sıralaması tek başına bir atama sonucu anlamına gelmiyor. Atama sürecinde ilgili ilanlarda belirtilen diğer şartların ve yayımlanan bilgilerin de dikkate alınması gerekiyor.

KPSS branş sıralaması nereden öğrenilir?

KPSS branş bazında sıralama bilgileri yayımlandığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

Adayların izlemesi gereken temel süreç şöyle:

  • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yapılması,
  • T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresinin kullanılması,
  • İlgili KPSS ekranının açılması,
  • KPSS’ye ilişkin bilgilerin kontrol edilmesi,
  • Branş bazında sıralama yayımlanmışsa adayın kendi alanındaki sırasının görüntülenmesi.

Sıralamalar erişime açıldığında adaylar mezuniyet alanlarındaki konumlarını sistem üzerinden kontrol edebiliyor.

KPSS branş bazında sıralama hangi bilgiyi gösterir?

Branş bazında sıralama, adayın mezun olduğu alan, bölüm veya program kapsamındaki diğer adaylara göre başarı konumunu ortaya koyuyor.

Bu sayede adaylar yalnızca KPSS puanlarını değil, kendi branşlarında kaçıncı sırada olduklarını da görebiliyor.

KPSS P3, P93 ve P94 puanları branş sıralamasından farklı mı?

P3, P93 ve P94, KPSS kapsamında kullanılan puan türlerine örnek olarak gösteriliyor.

Branş bazında sıralama ise adayın ilgili puan türündeki genel sıralamasından farklı olarak mezuniyet alanındaki diğer adaylara göre konumunu ifade ediyor.

KPSS branş sıralaması atama sonucunu gösterir mi?

Hayır. Branş bazında sıralama, adayın kendi alanındaki diğer adaylara göre başarı sırasını gösteren bir veridir.

Bu nedenle branş sırasının tek başına kesin bir atama sonucu olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Adayların atama döneminde ilgili şartları ve yayımlanan bilgileri ayrıca takip etmesi önem taşıyor.

KPSS branş sıralamasında hangi bölümler dikkate alınır?

Branş bazında sıralama adayların mezun oldukları alan, bölüm veya program esas alınarak oluşturuluyor.

Böylece adayın kendi eğitim alanındaki diğer KPSS adaylarıyla karşılaştırmalı başarı sırası görülebiliyor.

Gözler ÖSYM’nin açıklamasında

KPSS sonuçlarının ardından adayların gündemindeki başlıklardan biri olan branş bazında sıralama için kesin açıklama ÖSYM tarafından yapılacak.

Resmî tarih duyurulana kadar adayların ÖSYM’nin açıklamalarını ve Aday İşlemleri Sistemi’ni takip etmeleri gerekiyor.


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