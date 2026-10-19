KPSS Lisans 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir, hangi kuruma atanır?
2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündeminde bu kez puanlarla hangi kadrolara başvuru yapılabileceği sorusu öne çıktı. Eylül ayında gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının ardından sonuçlarını öğrenen adaylar, KPSS P1, P2 ve P3 puanlarını inceleyerek tercih döneminde karşılarına çıkabilecek seçenekleri araştırmaya başladı. Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen personel alımlarında farklı KPSS puan türleri kullanılabilirken, kadrolar genel olarak A Grubu ve B Grubu şeklinde değerlendiriliyor. Peki KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla hangi kadrolara başvuru yapılabilir, kaç puanla memur olunur? İşte KPSS puanlarına göre merak edilenler…
KPSS Lisans sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte sınav maratonunu tamamlayan adaylar için yeni bir süreç başladı. Sonuç ekranında puanlarını gören adaylar, özellikle KPSS P1, P2 ve P3 puanlarının hangi alımlarda kullanılabileceğini ve sahip oldukları puanla hangi kurumlarda şanslarının bulunduğunu araştırıyor. Bakanlıklar, belediyeler, bankalar, vakıflar ve farklı kamu kuruluşlarının personel ihtiyaçları doğrultusunda yayımladığı ilanlarda KPSS puan şartı aranabiliyor. Bu nedenle adaylar, sonuçlarını yalnızca puan olarak değil, açılacak kadrolar açısından da değerlendirmeye başladı. Peki 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 KPSS puanı ne ifade ediyor, bu puanlarla hangi kadrolara girilebilir? İşte puanlara göre memurluk seçenekleri…
KPSS'DE KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?
Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.
KPSS-2026/1 LİSANS ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2026-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
2026-KPSS’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarını etkilemez.