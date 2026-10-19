KPSS Lisans 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir, hangi kuruma atanır?

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, esube.iskur.gov.tr ekranı açıldı mı? İŞKUR Gençlik Programı olan hangi üniversitelerde var?

İŞKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Gençlik Programı’nda başvuru tarihleri üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş deneyimi kazanmalarını ve gelir elde etmelerini amaçlayan programın başvuru takvimi İŞKUR üzerinden duyuruluyor. Programa kabul edilen öğrencilere, katılım sağladıkları her gün için İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için belirlenen 1.375 TL cep harçlığı ödeniyor. Üniversiteler, İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuru sürecini başlattı. Anadolu Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Amasya Üniversitesi Eskişehir Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı? İşte İŞKUR Gençlik Programı olan hangi üniversiteler ile başvuru ve kura çekiliş tarihleri.