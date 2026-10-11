Şehriyar ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu! İşte 300 bin TL'lik sorunun yanıtı

SORU: Şehriyar ne demektir?

CEVAP: A: Padişah

A: Padişah

B: Vali

C: Mimar

D: Kaymakam

Şehriyar ne demektir?

Şehriyar, Farsça kökenli bir kelime olup padişah, hükümdar veya krallık yöneticisi anlamlarına gelir. Kelime kökeni olarak Farsçada "şehir" ile "dost, yâr, sahip" anlamlarındaki sözcüklerin birleşmesinden (ülkenin/şehrin dostu veya efendisi) türetilmiştir.

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Kubbealtı Lugatı'na göre padişah veya hükümdar demektir.

Edebiyat ve Tarih: Klasik Türk ve Fars edebiyatında hükümdarları, soylu yöneticileri tanımlamak için sıklıkla kullanılmıştır. Binbir Gece Masalları'ndaki kadınlara küsen ünlü hükümdarın adı da Şehriyar'dır.

Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor?

Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.

Kim Milyoner Olmak İster yaş sınırı kaçtır?

Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışmasına başvurabilmek için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Milyoner'e 18 yaşından büyük herkes başvurabilir. Başvuru yapacak kişide aranan temel şart, 18 yaşından büyük olmasıdır.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon ve 5 Milyon kazanan kişiler kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan kişiler Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin iken 5 milyon kazanan kişi Berk Göktaş oldu. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazandı. Milyoner'de şu anki büyük ödül olan 5 milyon TL'yi 2024 yılında Berk Göktaş isimli yarışmacı kazandı.