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KASIM ARA TATİLİ 2026: İlk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? 2026-2027 MEB tatil tarihleri

KASIM ARA TATİLİ 2026: İlk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? 2026-2027 MEB tatil tarihleri

20:23, 11/10/2026, PazarG: Güncelleme: 20:26, 11/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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KASIM ARA TATİLİ 2026: İlk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? 2026-2027 MEB tatil tarihleri

MEB ara tatil tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Öğrenci ve velilerin merak ettiği Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, yarıyıl tatili hangi tarihlerde yapılacak, ikinci dönem ara tatili ne zaman ve okullar hangi gün kapanacak? İşte MEB akademik takvimine göre birinci ve ikinci dönem ara tatil tarihleri ile sömestr ve yaz tatili takvimi...

MEB ara tatil tarihleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle netleşti. Birinci dönem ara tatili kasım ayında, ikinci dönem ara tatili ise mart ayında yapılacak.

MEB ara tatil tarihleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle netleşti. Birinci dönem ara tatili kasım ayında, ikinci dönem ara tatili ise mart ayında yapılacak.

MEB ara tatil tarihleri 2026-2027


Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrencilerin birinci ve ikinci dönemde yapacağı ara tatillerin tarihleri belli oldu. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Öğrenci ve velilerin yakından takip ettiği takvimde yarıyıl tatili ile eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih de yer aldı.

MEB ara tatil tarihleri 2026-2027Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrencilerin birinci ve ikinci dönemde yapacağı ara tatillerin tarihleri belli oldu. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Öğrenci ve velilerin yakından takip ettiği takvimde yarıyıl tatili ile eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih de yer aldı.

Kasım ara tatili ne zaman?


2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak.


Öğrenciler, 20 Kasım 2026 Cuma gününe kadar ara tatilde olacak.


Birinci dönem ara tatili tarihleri şöyle:


Başlangıç: 16 Kasım 2026 Pazartesi

Bitiş: 20 Kasım 2026 Cuma

Kasım ara tatili ne zaman?2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak.Öğrenciler, 20 Kasım 2026 Cuma gününe kadar ara tatilde olacak.Birinci dönem ara tatili tarihleri şöyle:Başlangıç: 16 Kasım 2026 PazartesiBitiş: 20 Kasım 2026 Cuma


Yarıyıl tatili hangi tarihlerde?


Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.


2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.


İkinci dönem ara tatili ne zaman?


İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.


İkinci dönem ara tatil tarihleri şöyle:


Başlangıç: 8 Mart 2027 Pazartesi

Bitiş: 12 Mart 2027 Cuma

Yarıyıl tatili hangi tarihlerde?Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.İkinci dönem ara tatili ne zaman?İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.İkinci dönem ara tatil tarihleri şöyle:Başlangıç: 8 Mart 2027 PazartesiBitiş: 12 Mart 2027 Cuma

Okullar ne zaman kapanacak?


2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.


Buna göre takvimde öne çıkan tarihler şöyle:


Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027

Okullar ne zaman kapanacak?2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.Buna göre takvimde öne çıkan tarihler şöyle:Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027
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