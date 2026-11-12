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Okullar yarın mı kapanacak? 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Okulların kapanış ve açılış tarihleri

20:47, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 20:49, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Kasım ara tatili için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler, MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine odaklandı. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek tatil ne zaman başlayacak, öğrenciler hangi gün ders başı yapacak? Okullar yarın mı kapanacak? İşte son ders gününden okula dönüşe, yarıyıl tatilinden ikinci ara tatile kadar takvimde öne çıkan tarihler.

Kasım ara tatili öncesinde öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü son derslerine girecek. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde 16-20 Kasım olarak belirlenen ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte dokuz gün sürecek.


Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk molası olan kasım ara tatili için 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından okula ara verecek. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma takvimine göre resmi ara tatil, 16 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma sona erecek.


Okullar yarın mı kapanacak, kasım ara tatili ne zaman?


2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü son derslerine girecek.


Öğrenciler, 20 Kasım 2026 Cuma gününe kadar ara tatilde olacak.


Birinci dönem ara tatili tarihleri şöyle:


Başlangıç: 16 Kasım 2026 Pazartesi

Bitiş: 20 Kasım 2026 Cuma


Okullarda yarın ders yapılacak mı?

13 Kasım Cuma günü okullarda dersler devam edecek. Öğrenciler, günün son dersinin tamamlanmasıyla birlikte ara tatil öncesindeki eğitimlerini bitirmiş olacak.


Bu nedenle tatil planlarında, derslerin sona ereceği 13 Kasım ile resmi ara tatilin başlayacağı 16 Kasım arasındaki ayrımın dikkate alınması gerekiyor.


Kasım ara tatili kaç gün sürecek, tatil 9 gün mü sürecek?

Resmi takvimde beş gün olarak yer alan kasım ara tatili, öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birlikte dokuz günlük bir süreyi kapsayacak. Öğrenciler, 14-22 Kasım tarihleri arasında derslere ara verecek.


Tatil ve okula dönüş takvimi şöyle:


- Tatil öncesindeki son ders günü: 13 Kasım 2026 Cuma.

- Resmi ara tatil: 16-20 Kasım 2026.

- Hafta sonları dahil tatil süresi: 14-22 Kasım, toplam dokuz gün.

- Derslerin yeniden başlayacağı tarih: 23 Kasım 2026 Pazartesi.

Okullar ne zaman açılacak?

Öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemindeki dersler kaldığı yerden devam edecek.


İkinci ara tatil mart ayında yapılacak


İkinci dönemin ara tatili, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler, hafta sonunun ardından 15 Mart Pazartesi günü derslerine dönecek.


Okullar ne zaman kapanacak?


2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.


Buna göre takvimde öne çıkan tarihler şöyle:


Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027


Başlıklar :mebmilli eğitim bakanlığıara tatilara tatil tarihlerikasım ara tatiliyarıyıl tatili
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Okullar yarın mı kapanacak? 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Okulların kapanış ve açılış tarihleri

Kasım ara tatili öncesinde öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü son derslerine girecek. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde 16-20 Kasım olarak belirlenen ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte dokuz gün sürecek.


Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk molası olan kasım ara tatili için 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından okula ara verecek. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma takvimine göre resmi ara tatil, 16 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma sona erecek.


Okullar yarın mı kapanacak, kasım ara tatili ne zaman?


2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü son derslerine girecek.


Öğrenciler, 20 Kasım 2026 Cuma gününe kadar ara tatilde olacak.


Birinci dönem ara tatili tarihleri şöyle:


Başlangıç: 16 Kasım 2026 Pazartesi

Bitiş: 20 Kasım 2026 Cuma


Okullarda yarın ders yapılacak mı?

13 Kasım Cuma günü okullarda dersler devam edecek. Öğrenciler, günün son dersinin tamamlanmasıyla birlikte ara tatil öncesindeki eğitimlerini bitirmiş olacak.


Bu nedenle tatil planlarında, derslerin sona ereceği 13 Kasım ile resmi ara tatilin başlayacağı 16 Kasım arasındaki ayrımın dikkate alınması gerekiyor.


Kasım ara tatili kaç gün sürecek, tatil 9 gün mü sürecek?

Resmi takvimde beş gün olarak yer alan kasım ara tatili, öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birlikte dokuz günlük bir süreyi kapsayacak. Öğrenciler, 14-22 Kasım tarihleri arasında derslere ara verecek.


Tatil ve okula dönüş takvimi şöyle:


- Tatil öncesindeki son ders günü: 13 Kasım 2026 Cuma.

- Resmi ara tatil: 16-20 Kasım 2026.

- Hafta sonları dahil tatil süresi: 14-22 Kasım, toplam dokuz gün.

- Derslerin yeniden başlayacağı tarih: 23 Kasım 2026 Pazartesi.

Okullar ne zaman açılacak?

Öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemindeki dersler kaldığı yerden devam edecek.


İkinci ara tatil mart ayında yapılacak


İkinci dönemin ara tatili, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler, hafta sonunun ardından 15 Mart Pazartesi günü derslerine dönecek.


Okullar ne zaman kapanacak?


2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.


Buna göre takvimde öne çıkan tarihler şöyle:


Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027


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