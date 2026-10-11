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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz artıracak mı, düşürecek mi? 2026 Ekim toplantısı öncesi beklentiler

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz artıracak mı, düşürecek mi? 2026 Ekim toplantısı öncesi beklentiler

23:01, 11/10/2026, PazarG: Güncelleme: 23:04, 11/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz artıracak mı, düşürecek mi? 2026 Ekim toplantısı öncesi beklentiler

FED faiz kararı öncesi küresel piyasalarda gözler kritik toplantıya çevrildi. ABD’de istihdamın beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yükselmesi sonrası yatırımcılar “FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz artıracak mı?” sorularına yanıt ararken, 28 Ekim’de açıklanacak kararın dolar ve altın başta olmak üzere piyasalarda nasıl bir yön oluşturacağı merak konusu oldu.

 FED faiz kararı için piyasaların gözü 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına çevrildi. ABD’de eylül ayında tarım dışı istihdamın 29 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 4,2’ye çıkması, Fed’in para politikası adımlarına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

&nbsp;FED faiz kararı için piyasaların gözü 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına çevrildi. ABD’de eylül ayında tarım dışı istihdamın 29 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 4,2’ye çıkması, Fed’in para politikası adımlarına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı.


FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?


ABD Merkez Bankasının (Fed) FED faiz kararı, 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıklanacak. Faiz kararının 28 Ekim’de Türkiye saatiyle 21.00’de kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.


Küresel piyasaların yakından takip ettiği toplantı öncesinde özellikle ABD istihdam piyasasından gelen son veriler öne çıktı. Dolar ve altın yatırımcılarının odağında da Fed’in faiz konusunda atacağı yeni adım bulunuyor.


FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?ABD Merkez Bankasının (Fed) FED faiz kararı, 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıklanacak. Faiz kararının 28 Ekim’de Türkiye saatiyle 21.00’de kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.Küresel piyasaların yakından takip ettiği toplantı öncesinde özellikle ABD istihdam piyasasından gelen son veriler öne çıktı. Dolar ve altın yatırımcılarının odağında da Fed’in faiz konusunda atacağı yeni adım bulunuyor.

ABD istihdam verileri ne gösterdi?


ABD’de tarım dışı istihdam eylül ayında 29 bin kişi arttı ve beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2 seviyesine çıktı.


Fed’in para politikası görünümü açısından takip edilen son veriler şöyle:


  • Tarım dışı istihdam: Eylülde 29 bin kişi arttı.
  • İşsizlik oranı: Yüzde 4,2’ye çıktı.
  • Ekim FOMC toplantısı: 27-28 Ekim 2026.
  • FED faiz kararı: 28 Ekim 2026, Türkiye saatiyle 21.00.


İstihdam piyasasından gelen tablo, Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin beklentilerin yakından takip edilmesine neden oldu.

ABD istihdam verileri ne gösterdi?ABD’de tarım dışı istihdam eylül ayında 29 bin kişi arttı ve beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2 seviyesine çıktı.Fed’in para politikası görünümü açısından takip edilen son veriler şöyle:Tarım dışı istihdam: Eylülde 29 bin kişi arttı.İşsizlik oranı: Yüzde 4,2’ye çıktı.Ekim FOMC toplantısı: 27-28 Ekim 2026.FED faiz kararı: 28 Ekim 2026, Türkiye saatiyle 21.00.İstihdam piyasasından gelen tablo, Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin beklentilerin yakından takip edilmesine neden oldu.

Fed eylül toplantısında faizi artırmıştı


ABD Merkez Bankası, eylül ayındaki toplantısında federal fon oranı hedef aralığını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 seviyesine yükseltti.


Böylece Fed, 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu. Ekim toplantısında alınacak karar da bankanın para politikasının bundan sonraki yönü açısından piyasaların odağında olacak.

Fed eylül toplantısında faizi artırmıştıABD Merkez Bankası, eylül ayındaki toplantısında federal fon oranı hedef aralığını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 seviyesine yükseltti.Böylece Fed, 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu. Ekim toplantısında alınacak karar da bankanın para politikasının bundan sonraki yönü açısından piyasaların odağında olacak.

FED faiz artıracak mı?


Eylül ayı istihdam verilerinin ardından Fed’in gelecek toplantılardaki faiz adımlarına ilişkin beklentiler yeniden gündeme geldi. Mevcut veriler doğrultusunda faiz artırımı olasılığı gündemde kalmayı sürdürüyor.


Ancak Ekim toplantısında alınacak nihai karar, Federal Açık Piyasa Komitesinin 28 Ekim’de yapacağı açıklamayla netleşecek.


2026 FED toplantı takvimi


Fed’in 2026 yılının kalan bölümündeki toplantı tarihleri şöyle:


Ekim: 27-28 Ekim 2026

Aralık: 8-9 Aralık 2026


Piyasaların kısa vadeli odağında ise 28 Ekim’de açıklanacak FED faiz kararı bulunuyor.

FED faiz artıracak mı?Eylül ayı istihdam verilerinin ardından Fed’in gelecek toplantılardaki faiz adımlarına ilişkin beklentiler yeniden gündeme geldi. Mevcut veriler doğrultusunda faiz artırımı olasılığı gündemde kalmayı sürdürüyor.Ancak Ekim toplantısında alınacak nihai karar, Federal Açık Piyasa Komitesinin 28 Ekim’de yapacağı açıklamayla netleşecek.2026 FED toplantı takvimiFed’in 2026 yılının kalan bölümündeki toplantı tarihleri şöyle:Ekim: 27-28 Ekim 2026Aralık: 8-9 Aralık 2026Piyasaların kısa vadeli odağında ise 28 Ekim’de açıklanacak FED faiz kararı bulunuyor.
Başlıklar :fedfederal reservefaiz kararıfaiz artırımıabd
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