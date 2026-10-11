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KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri 2026: KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, giriş belgeleri açıklandı mı?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri 2026: KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, giriş belgeleri açıklandı mı?

20:13, 11/10/2026, PazarG: Güncelleme: 20:15, 11/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri 2026: KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, giriş belgeleri açıklandı mı?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri için geri sayım başladı

2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM takvimine göre lise mezunu adayların katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini öğrenmek isteyen adaylar ise ÖSYM AİS üzerinden yayımlanacak KPSS sınav giriş belgesine odaklandı. Peki KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi ne zaman erişime açılacak ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM takvimine göre lise düzeyindeki KPSS, 25 Ekim Pazar günü yapılacak; sınav giriş belgelerinin ise sınavdan önce Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı?

2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri henüz açıklanmadı. Lise mezunu adayların katılacağı Kamu Personel Seçme Sınavı yaklaşırken gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak sınav giriş belgelerine çevrildi.

Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adayların sınava gireceği merkez, bina ve salon bilgileri de belli olacak. Sınav yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı
25 Ekim 2026 Pazar
günü uygulanacak. ÖSYM'nin güncel sınav takviminde de sınav tarihi 25 Ekim, sonuç tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak yer alıyor.

Sınava ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:

  • Sınav tarihi: 25 Ekim 2026 Pazar
  • Başlangıç saati: 10.15
  • Sınav süresi: 130 dakika
  • Binalara son giriş saati: 10.00

Adayların sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına giriş işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı kesin tarih henüz açıklanmadı.

Sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılması beklendiğinden belgelerin 12-18 Ekim haftasında yayımlanabileceği tahmin ediliyor. Kesin tarih için ÖSYM'nin duyurusunun takip edilmesi gerekiyor.

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri nasıl öğrenilecek?

ÖSYM sınav giriş belgelerini yayımladığında adaylar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav yerlerini sorgulayabilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sınav giriş belgelerine ulaşabilecek. Belgede adayın sınava gireceği merkez, bina ve salon bilgileri yer alacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Sınav giriş yerleri için ise ÖSYM'nin yapacağı duyuru bekleniyor. Belgeler erişime açıldığında adaylar sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini AİS üzerinden görüntüleyebilecek.


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Başlıklar :2026 kpsskpss ortaöğretimösymölçme seçme ve yerleştirme merkezisınav giriş belgesi
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