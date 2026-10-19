KPSS ÖN LİSANS SONUÇ TARİH DUYURUSU: KPSS ön lisans 2026 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
KPSS Ön Lisans sonuçları 2026 için sınava katılan 1 milyon 593 bin 198 adayın bekleyişi başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki yılda bir düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Kamu kurumlarında memur olarak görev yapma hedefiyle sınava katılan adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde verdikleri yanıtların ardından şimdi elde edecekleri puanları öğrenmek için sonuç takvimine odaklandı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte adayların gündeminde sonuçların hangi tarihte açıklanacağı, puanların ne zaman erişime açılacağı ve sonuç sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı soruları yer almaya başladı. Peki 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM sonuç tarihi belli oldu mu, adaylar sınav puanlarını nereden ve nasıl öğrenebilecek? İşte KPSS Ön Lisans sonuç tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler…
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından adayların gündemindeki ilk sıralara yerleşti. İki yılda bir düzenlenen sınava katılan 1 milyon 593 bin 198 aday, kamu personeli olma hedefi doğrultusunda elde edecekleri KPSS puanlarını öğrenmek için geri sayıma geçti. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen sonuç açıklama tarihini araştırmaya başlarken, sonuç belgelerinin hangi gün erişime açılacağı da merak konusu oldu. Özellikle kamu kurumlarının ilerleyen dönemlerde yayımlayacağı personel alım ilanlarını takip etmek isteyen adaylar açısından KPSS puanlarının açıklanması büyük önem taşıyor. Peki KPSS Ön Lisans sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak, sonuçlar erken açıklanabilir mi, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ne zaman açılacak? İşte 2026 KPSS Ön Lisans sonuç takvimine ilişkin ayrıntılar…
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ön Lisans sınavının ardından adayların en çok merak ettiği konu sonuçların açıklanacağı tarih oldu. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerli olacak. Ancak yeni bir KPSS Ön Lisans sınavının yapılamaması halinde mevcut sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar devam edecek. Böylece adaylar, sonuçlarını kamu kurumlarının ilgili personel alımlarında tercih dönemlerinde kullanabilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.