YDS ne zaman yapılacak? 2026 YDS/2 sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM sınav ve sonuç tarihleri

MEMUR ZAMMI OCAK 2027: Öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları ne kadar olabilir? İşte meslek meslek beklenen maaş hesabı

Ocak 2027 memur zammı ne kadar olacak? Yüzde 7,91 artış senaryosuna göre öğretmen, polis, hemşire ve doktor maaşları yeniden hesaplanırken en düşük memur maaşının yaklaşık 75 bin 779 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin kesin zam oranı için kasım ve aralık enflasyon verileri beklenirken mesleklere göre tahmini maaşlar ve enflasyon farkı hesabının ayrıntıları öne çıkıyor.