YDS ne zaman yapılacak? 2026 YDS/2 sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM sınav ve sonuç tarihleri

ÖSYM takvimine göre yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 22 Kasım Pazar günü yapılacak, sonuçlar ise 10 Aralık’ta açıklanacak.
2026 YDS/2 ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 YDS/2, 22 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Akademik kariyer, lisansüstü eğitim veya yabancı dil puanı için sınava katılacak adayların başvuru süreci ise 8 Ekim’de tamamlanmıştı.
ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın yıl içindeki ikinci oturumuna ilişkin temel tarihler şöyle:- Başvuruların başlangıcı: 30 Eylül 2026
- Başvuruların son günü: 8 Ekim 2026
- Sınav tarihi: 22 Kasım 2026 Pazar
- Sonuç tarihi: 10 Aralık 2026
2026-YDS/2 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
22 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2026-YDS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 12 Kasım 2026 tarihinde saat 10.30'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.
22 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YDS/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre 22 Kasım’da gerçekleştirilecek YDS/2’nin sonuçları 10 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek.
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