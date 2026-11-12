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YDS ne zaman yapılacak? 2026 YDS/2 sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM sınav ve sonuç tarihleri

22:03, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 22:05, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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YDS/2 başvuruları bugün sona eriyor

2026 YDS/2 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM, sınav giriş yerlerini adayların erişimine açtı. Peki YDS/2 ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte 2026 YDS/2 sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı.

ÖSYM takvimine göre yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 22 Kasım Pazar günü yapılacak, sonuçlar ise 10 Aralık’ta açıklanacak.

2026 YDS/2 ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 YDS/2, 22 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Akademik kariyer, lisansüstü eğitim veya yabancı dil puanı için sınava katılacak adayların başvuru süreci ise 8 Ekim’de tamamlanmıştı.

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın yıl içindeki ikinci oturumuna ilişkin temel tarihler şöyle:- Başvuruların başlangıcı: 30 Eylül 2026

  • Başvuruların son günü: 8 Ekim 2026
  • Sınav tarihi: 22 Kasım 2026 Pazar
  • Sonuç tarihi: 10 Aralık 202
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2026-YDS/2 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

22 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2026-YDS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 12 Kasım 2026 tarihinde saat 10.30'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

22 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YDS/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre 22 Kasım’da gerçekleştirilecek YDS/2’nin sonuçları 10 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek.


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Başlıklar :ydsösym2026 yds2yabancı dil sınavı
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YDS ne zaman yapılacak? 2026 YDS/2 sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM sınav ve sonuç tarihleri
YDS/2 başvuruları bugün sona eriyor
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