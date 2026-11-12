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MEMUR ZAMMI OCAK 2027: Öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları ne kadar olabilir? İşte meslek meslek beklenen maaş hesabı

21:43, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Ocak 2027 memur zammı ne kadar olacak? Yüzde 7,91 artış senaryosuna göre öğretmen, polis, hemşire ve doktor maaşları yeniden hesaplanırken en düşük memur maaşının yaklaşık 75 bin 779 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin kesin zam oranı için kasım ve aralık enflasyon verileri beklenirken mesleklere göre tahmini maaşlar ve enflasyon farkı hesabının ayrıntıları öne çıkıyor.

Ocak 2027 memur zammı tahmini, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 olması senaryosunda yüzde 7,91 olarak hesaplanıyor. Bu artış gerçekleşirse en düşük memur maaşının yaklaşık 75 bin 779 TL olması bekleniyor.


Türkiye’de memur ve memur emeklilerinin maaşlarına Ocak 2027’de yapılacak artış, toplu sözleşme zammı ve 2026’nın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkıyla belirlenecek. Ocak 2027 memur zammı tahmini yüzde 7,91 düzeyinde bulunurken kesin oran için kasım ve aralık enflasyon verileri bekleniyor.

Memur zammı tahmini nasıl hesaplanıyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,5’e yükseltildiğini açıkladı. Banka, ağustos ayında yayımladığı üçüncü Enflasyon Raporu’nda tahminini yüzde 28’e çıkarmıştı.


Memur ve memur emeklileri, 2026’nın ikinci altı aylık dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı aldı. Temmuz-aralık dönemindeki kümülatif enflasyonun bu oranı aşması halinde enflasyon farkı oluşacak.


Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 olması varsayımına dayanan hesaplama şöyle:

- İkinci altı aylık enflasyon: Yaklaşık yüzde 9,97.

- Enflasyon farkı: Yaklaşık yüzde 2,78.

- Ocak 2027 toplu sözleşme artışı: Yüzde 5.

- Toplam tahmini maaş artışı: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışının bileşik uygulanmasıyla yaklaşık yüzde 7,91.


Öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları ne kadar olabilir?

Yüzde 7,91 artış varsayımıyla öğretmen maaşı 89 bin 839 TL’ye, polis memuru maaşı 99 bin 944 TL’ye ulaşabilir. Aynı hesaplamada uzman doktor maaşı 184 bin 235 TL, hemşire maaşı ise 91 bin 556 TL seviyesine çıkabilir.


Unvan ve derece/kademeye göre hesaplanan tutarlar şöyle:


  • Şube müdürü (1/4): Mevcut maaş 107.110 TL → Tahmini zamlı maaş 115.582,40 TL.
  • Memur (9/1): Mevcut maaş 73.070 TL → Tahmini zamlı maaş 78.849,84 TL.
  • Uzman öğretmen (1/4): Mevcut maaş 92.166 TL → Tahmini zamlı maaş 99.456,33 TL.
  • Öğretmen (1/4): Mevcut maaş 83.254 TL → Tahmini zamlı maaş 89.839,39 TL.
  • Başkomiser (3/1): Mevcut maaş 101.242 TL → Tahmini zamlı maaş 109.250,24 TL.
  • Polis memuru (8/1): Mevcut maaş 92.618 TL → Tahmini zamlı maaş 99.944,08 TL.
  • Uzman doktor (1/4): Mevcut maaş 170.730 TL → Tahmini zamlı maaş 184.234,74 TL.
  • Hemşire (5/1): Mevcut maaş 84.845 TL → Tahmini zamlı maaş 91.556,24 TL.
  • Mühendis (1/4): Mevcut maaş 109.185 TL → Tahmini zamlı maaş 117.821,53 TL.
  • Teknisyen (11/1): Mevcut maaş 75.877 TL → Tahmini zamlı maaş 81.878,87 TL.
  • Profesör (1/4): Mevcut maaş 153.208 TL → Tahmini zamlı maaş 165.326,75 TL.
  • Araştırma görevlisi (7/1): Mevcut maaş 102.779 TL → Tahmini zamlı maaş 110.908,82 TL.
  • Vaiz (1/4): Mevcut maaş 86.983 TL → Tahmini zamlı maaş 93.863,36 TL.


Tablodaki tutarlar, mevcut maaşlara yüzde 7,91 artış uygulanarak hesaplanan tahmini değerlerdir. Kesinleşmiş Ocak 2027 maaşlarını göstermiyor.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Mevcut en düşük memur maaşı olarak belirtilen 70 bin 224 TL, yüzde 7,91 artış uygulanması halinde 75 bin 778,72 TL’ye yükselecek. Böylece en düşük maaş, tam liraya yuvarlandığında yaklaşık 75 bin 779 TL olacak.


Bu tutarın gerçekleşmesi, hesaplamada esas alınan zam oranına bağlı. Memur ve memur emeklilerinin kesin artış oranı, 2026’nın son iki ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

Başlıklar :memur zammımemur maaşlarımaaş hesaplamaenflasyon farkıocak 2027 memur zammı
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MEMUR ZAMMI OCAK 2027: Öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları ne kadar olabilir? İşte meslek meslek beklenen maaş hesabı

Ocak 2027 memur zammı tahmini, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 olması senaryosunda yüzde 7,91 olarak hesaplanıyor. Bu artış gerçekleşirse en düşük memur maaşının yaklaşık 75 bin 779 TL olması bekleniyor.


Türkiye’de memur ve memur emeklilerinin maaşlarına Ocak 2027’de yapılacak artış, toplu sözleşme zammı ve 2026’nın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkıyla belirlenecek. Ocak 2027 memur zammı tahmini yüzde 7,91 düzeyinde bulunurken kesin oran için kasım ve aralık enflasyon verileri bekleniyor.

Memur zammı tahmini nasıl hesaplanıyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,5’e yükseltildiğini açıkladı. Banka, ağustos ayında yayımladığı üçüncü Enflasyon Raporu’nda tahminini yüzde 28’e çıkarmıştı.


Memur ve memur emeklileri, 2026’nın ikinci altı aylık dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı aldı. Temmuz-aralık dönemindeki kümülatif enflasyonun bu oranı aşması halinde enflasyon farkı oluşacak.


Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 olması varsayımına dayanan hesaplama şöyle:

- İkinci altı aylık enflasyon: Yaklaşık yüzde 9,97.

- Enflasyon farkı: Yaklaşık yüzde 2,78.

- Ocak 2027 toplu sözleşme artışı: Yüzde 5.

- Toplam tahmini maaş artışı: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışının bileşik uygulanmasıyla yaklaşık yüzde 7,91.


Öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları ne kadar olabilir?

Yüzde 7,91 artış varsayımıyla öğretmen maaşı 89 bin 839 TL’ye, polis memuru maaşı 99 bin 944 TL’ye ulaşabilir. Aynı hesaplamada uzman doktor maaşı 184 bin 235 TL, hemşire maaşı ise 91 bin 556 TL seviyesine çıkabilir.


Unvan ve derece/kademeye göre hesaplanan tutarlar şöyle:


  • Şube müdürü (1/4): Mevcut maaş 107.110 TL → Tahmini zamlı maaş 115.582,40 TL.
  • Memur (9/1): Mevcut maaş 73.070 TL → Tahmini zamlı maaş 78.849,84 TL.
  • Uzman öğretmen (1/4): Mevcut maaş 92.166 TL → Tahmini zamlı maaş 99.456,33 TL.
  • Öğretmen (1/4): Mevcut maaş 83.254 TL → Tahmini zamlı maaş 89.839,39 TL.
  • Başkomiser (3/1): Mevcut maaş 101.242 TL → Tahmini zamlı maaş 109.250,24 TL.
  • Polis memuru (8/1): Mevcut maaş 92.618 TL → Tahmini zamlı maaş 99.944,08 TL.
  • Uzman doktor (1/4): Mevcut maaş 170.730 TL → Tahmini zamlı maaş 184.234,74 TL.
  • Hemşire (5/1): Mevcut maaş 84.845 TL → Tahmini zamlı maaş 91.556,24 TL.
  • Mühendis (1/4): Mevcut maaş 109.185 TL → Tahmini zamlı maaş 117.821,53 TL.
  • Teknisyen (11/1): Mevcut maaş 75.877 TL → Tahmini zamlı maaş 81.878,87 TL.
  • Profesör (1/4): Mevcut maaş 153.208 TL → Tahmini zamlı maaş 165.326,75 TL.
  • Araştırma görevlisi (7/1): Mevcut maaş 102.779 TL → Tahmini zamlı maaş 110.908,82 TL.
  • Vaiz (1/4): Mevcut maaş 86.983 TL → Tahmini zamlı maaş 93.863,36 TL.


Tablodaki tutarlar, mevcut maaşlara yüzde 7,91 artış uygulanarak hesaplanan tahmini değerlerdir. Kesinleşmiş Ocak 2027 maaşlarını göstermiyor.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Mevcut en düşük memur maaşı olarak belirtilen 70 bin 224 TL, yüzde 7,91 artış uygulanması halinde 75 bin 778,72 TL’ye yükselecek. Böylece en düşük maaş, tam liraya yuvarlandığında yaklaşık 75 bin 779 TL olacak.


Bu tutarın gerçekleşmesi, hesaplamada esas alınan zam oranına bağlı. Memur ve memur emeklilerinin kesin artış oranı, 2026’nın son iki ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

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