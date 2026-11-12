MEMUR ZAMMI OCAK 2027: Öğretmen, polis, doktor ve hemşire maaşları ne kadar olabilir? İşte meslek meslek beklenen maaş hesabı

Türkiye Uluslar Ligi’nde nasıl kalır? Türkiye Belçika'ya yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Üçüncülük ve play-off ihtimalleri
Türkiye Belçika maçı öncesinde A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’nde kalma ihtimalleri gündemde: Milliler kazanırsa, berabere kalırsa veya yenilirse ne olacak? İlk dört maçını puansız tamamlayan Türkiye’nin son iki karşılaşmadaki sonuçları, grup sıralaması ve diğer gruplardaki puan tablosu; doğrudan ligde kalma, A/B Ligi play-off’u oynama veya B Ligi’ne düşme yolunu belirleyecek.
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