TUS tercih sonuçları ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı! TUS 2. dönem tercih sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak?
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında yapıldı. TUS 2. dönem uzmanlık öğrencisi kontenjanları de ÖSYM kılavuzu ile açıklandı. TUS 2. dönem tercih sonuçlarında bekleyiş sona erdi. ÖSYM TUS yerleştirme sonuçlarını erişime açıldı. Peki TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TUS tercih sonuçları ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri tamamlandı.
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yaptı.
TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından 7 Ekim'de tamamlanan tercih işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçları, 16 Ekim 2026 itibarıyla erişime açıldı.
ÖSYM tarafından 16 Ekim itibarıyla TUS yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 16 Ekim 2026 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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