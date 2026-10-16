Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuyu net olarak bilip bilmediğini sorduğunu belirten Uğurlu, Bakan yardımcısı Aydın’ın konuyu Cumhurbaşkanının bildiğini söyledi. Mihriban Uğurlu, "Bu konu artık Cumhurbaşkanımızın önünde." dedi. Uğurlu, "Daha önce AK Parti Genel Merkezi'ne Sayın Hayati Yazıcı da taleplerimizin farkında olduğunu belirtip bize destek vermişti. Bakan Yaradımcısı Sayın Ahmet Aydın da bu konuyu çok iyi biliyor. Kendisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuya vakıf olduğunu ifade etti. Zaten bizim de asıl amacımız buydu; bilinen bu konu için artık bir çözüm iradesi üretilmesini istiyoruz." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kademeli emeklilik konusunda şuana kadar bir açıklaması gelmedi.