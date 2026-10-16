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Kademeli emeklilik çıkacak mı, 2027’de gelir mi? 2000 sonrası sigortalılar için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama var mı?

Kademeli emeklilik çıkacak mı, 2027’de gelir mi? 2000 sonrası sigortalılar için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama var mı?

10:51, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 10:51, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Kademeli emeklilik çıkacak mı, 2027’de gelir mi? 2000 sonrası sigortalılar için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama var mı?

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile bir araya gelerek 1999 sonrası sigortalılar için hazırladığı kademeli emeklilik modelini sundu. Dernek, emeklilikte yaş şartının sigorta başlangıç yılına göre kademeli olarak artırılmasını, prim gün sayısının da yıllar içerisinde aşamalı şekilde yükseltilmesini talep etti. Görüşmenin detaylarını paylaşan EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kademeli emeklilik sorunundan haberdar olup olmadığını Bakan Yardımcısı Aydın’a sorduklarını belirtti. Uğurlu, Aydın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyu bildiğini ifade ettiğini aktararak, “Bu konu (kademeli emeklilik) artık Cumhurbaşkanımızın önünde” dedi.

Kademeli emeklilik adına çok önemli bir görüşme gerçekleştirildi. EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu öncülüğünde ve Yönetim Kurulu ile birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ın makamında bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede; 8 Eylül 1999 sonrası oluşan mağduriyet ve kademeli emekliliğin neden bir ihtiyaç olduğu tüm yönleriyle anlatıldı. Toplantıda EMADDER, hem taleplerini hem de çözüm önerilerini Bakan yardımcısı Aydın’a iletti.

Kademeli emeklilik adına çok önemli bir görüşme gerçekleştirildi. EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu öncülüğünde ve Yönetim Kurulu ile birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ın makamında bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede; 8 Eylül 1999 sonrası oluşan mağduriyet ve kademeli emekliliğin neden bir ihtiyaç olduğu tüm yönleriyle anlatıldı. Toplantıda EMADDER, hem taleplerini hem de çözüm önerilerini Bakan yardımcısı Aydın’a iletti.


Kademeli emeklilik düzenlemesi için kritik görüşme

EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile yaptıkları görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Kademeli emeklilik düzenlemesi için kritik görüşmeEMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile yaptıkları görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuyu net olarak bilip bilmediğini sorduğunu belirten Uğurlu, Bakan yardımcısı Aydın’ın konuyu Cumhurbaşkanının bildiğini söyledi. Mihriban Uğurlu, "Bu konu artık Cumhurbaşkanımızın önünde." dedi. Uğurlu, "Daha önce AK Parti Genel Merkezi'ne Sayın Hayati Yazıcı da taleplerimizin farkında olduğunu belirtip bize destek vermişti. Bakan Yaradımcısı Sayın Ahmet Aydın da bu konuyu çok iyi biliyor. Kendisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuya vakıf olduğunu ifade etti. Zaten bizim de asıl amacımız buydu; bilinen bu konu için artık bir çözüm iradesi üretilmesini istiyoruz." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kademeli emeklilik konusunda şuana kadar bir açıklaması gelmedi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuyu net olarak bilip bilmediğini sorduğunu belirten Uğurlu, Bakan yardımcısı Aydın’ın konuyu Cumhurbaşkanının bildiğini söyledi. Mihriban Uğurlu, "Bu konu artık Cumhurbaşkanımızın önünde." dedi. Uğurlu, "Daha önce AK Parti Genel Merkezi'ne Sayın Hayati Yazıcı da taleplerimizin farkında olduğunu belirtip bize destek vermişti. Bakan Yaradımcısı Sayın Ahmet Aydın da bu konuyu çok iyi biliyor. Kendisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuya vakıf olduğunu ifade etti. Zaten bizim de asıl amacımız buydu; bilinen bu konu için artık bir çözüm iradesi üretilmesini istiyoruz." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kademeli emeklilik konusunda şuana kadar bir açıklaması gelmedi.

SGK Uzmanı Ersin Bayav ise düzenlemenin 2027’de hayata geçebileceğini söyledi. Hazırlıkların kademeli bir geçiş modeli üzerine kurgulanabileceğini belirten Bayav, bu düzenleme sayesinde 1999-2008 yılları arasında işe giren yüz binlerce vatandaşın aşamalı olarak sisteme dahil edilebileceğini kaydetti. Gazeteci Faruk Erdem ise gündemde olmadığını ifade etti.

SGK Uzmanı Ersin Bayav ise düzenlemenin 2027’de hayata geçebileceğini söyledi. Hazırlıkların kademeli bir geçiş modeli üzerine kurgulanabileceğini belirten Bayav, bu düzenleme sayesinde 1999-2008 yılları arasında işe giren yüz binlerce vatandaşın aşamalı olarak sisteme dahil edilebileceğini kaydetti. Gazeteci Faruk Erdem ise gündemde olmadığını ifade etti.

Kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu

EMADDER, kademeli emeklilik modeli için sigorta başlangıç yılı ilerledikçe yaş şartının birer yıl, prim şartının ise 75'er gün artırılmasını öneriyor. Öneri tablosuna göre; 1999-2000 girişlilerde kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş ve 6 bin 400 prim günü; 2001 girişlilerde kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş ve 6 bin 475 gün;

Kademeli emeklilik yaş ve prim tablosuEMADDER, kademeli emeklilik modeli için sigorta başlangıç yılı ilerledikçe yaş şartının birer yıl, prim şartının ise 75'er gün artırılmasını öneriyor. Öneri tablosuna göre; 1999-2000 girişlilerde kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş ve 6 bin 400 prim günü; 2001 girişlilerde kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş ve 6 bin 475 gün;

2002 girişlilerde kadınlarda 45, erkeklerde 47 yaş ve 6 bin 550 gün isteniyor. 2003 girişlilerde kadınlarda 46, erkeklerde 48 yaş ve 6 bin 625 gün; 2004 girişlilerde kadınlarda 47, erkeklerde 49 yaş ve 6 bin 700 gün öngörülüyor.

2002 girişlilerde kadınlarda 45, erkeklerde 47 yaş ve 6 bin 550 gün isteniyor. 2003 girişlilerde kadınlarda 46, erkeklerde 48 yaş ve 6 bin 625 gün; 2004 girişlilerde kadınlarda 47, erkeklerde 49 yaş ve 6 bin 700 gün öngörülüyor.

Talep edilen tabloda 2005 girişliler için kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş ve 6 bin 775 gün; 2006 girişliler için kadınlarda 49, erkeklerde 51 yaş ve 6 bin 850 gün; 2007 girişliler için kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş ve 6 bin 925 gün;

Talep edilen tabloda 2005 girişliler için kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş ve 6 bin 775 gün; 2006 girişliler için kadınlarda 49, erkeklerde 51 yaş ve 6 bin 850 gün; 2007 girişliler için kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş ve 6 bin 925 gün;

2008 girişliler için ise kadınlarda 51, erkeklerde 53 yaş ve 7 bin prim günü şartı bulunuyor. Kademeli emekliliğin ne zaman çıkacağına ilişkin resmi bir tarih açıklanmazken, SGK Uzmanı Ersin Bayav, kademeli emeklilik düzenlemesinin 2027'de çıkabileceğini iddia etmişti.

2008 girişliler için ise kadınlarda 51, erkeklerde 53 yaş ve 7 bin prim günü şartı bulunuyor. Kademeli emekliliğin ne zaman çıkacağına ilişkin resmi bir tarih açıklanmazken, SGK Uzmanı Ersin Bayav, kademeli emeklilik düzenlemesinin 2027'de çıkabileceğini iddia etmişti.
Başlıklar :Kademeli emeklilikKademeli emeklilik son durumCumhurbaşkanı Erdoğan Kademeli emeklilik
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