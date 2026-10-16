TOKİ kura sonuçları: TOKİ Ankara Nallıhan 100 bin sosyal konut hak sahipleri konut belirleme kura çekilişi sonuçları ve isim listesi
TOKİ’nin 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Ankara’nın Nallıhan ilçesi Yukarı Bağlıca Mahallesi’nde inşa ettirdiği 202 konutluk projede, 132’si 2+1 ve 55’i 3+1 olmak üzere toplam 187 konut için konut belirleme kurası çekildi. TOKİ Ankara Nallıhan TOKİ konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.
TOKİ Ankara Nallıhan konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak?
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 26 Ekim – 06 Kasım 2026 tarihleri arasında, T.C Ziraat Bankası Temerküz Şube Nallıhan Şubesi olup, tüm Ziraat Şubelerinde de sözleşme imzalanabilecektir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir.