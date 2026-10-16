İstanbul elektrik kesintisi listesi: 16 Ekim Cuma (bugün) sular ne zaman gelecek? BEDAŞ arıza sorgulama
09:39, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 09:43, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından yayımlanan 16 Ekim 2026 Cuma gününe ait güncel arıza ve planlı bakım-onarım takvimine göre, İstanbul genelinde altyapı yenileme, şebeke iyileştirme, pano bakımı ve yeni bağlantı çalışmaları sebebiyle Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Şişli, Sarıyer başta olmak üzere çok sayıda ilçede elektrik kesintileri uygulanıyor. Güne enerjisiz başlayan veya gün içerisinde kesintiyle karşılaşan vatandaşlar, mağduriyet yaşamamak adına "16 Ekim Cuma bugün elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 16 Ekim İstanbul Avrupa Yasası elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler.
BEDAŞ, 16 Ekim Cuma günü İstanbul’da bakım, onarım, bağlantı ve yenileme çalışmaları kapsamında planlanan elektrik kesintilerinin listesini yayımladı. Kesintilerden etkilenen ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. Günlük işlerini kesinti saatlerine göre planlamak isteyenler için ilçe, mahalle ve sokak bazında hazırlanan program, elektriğin hangi saatlerde verilemeyeceğini gösteriyor. İşte 16 Ekim İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ kesinti sorgulama detayları.