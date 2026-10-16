Resmî Gazete kararları: 16 Ekim Cuma Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete atama ve görevden almalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalardan en dikkat çekeni Hazine ve Maliye Bakanlığında oldu. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. İşte 16 Ekim Cuma bugünkü Resmi Gazete kararları.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.
RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI
Atamalardan en dikkat çekeni Hazine ve Maliye Bakanlığında oldu. Fon soruşturmasının devam ettiği günlerde, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararları şu şekilde:
Adnan Yılmaz-Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı
Kosova Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı-Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü
Pervin Oymak-Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığı
Can Atilla-Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Suat Faruk Giray-Vakıflar Genel Müdür Yardımcılığı
Cüneyt Epcim-Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Göktuğ Bağlı- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi
Kutluhan Taşkın-Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği
Mehmet Akif Kaygusuz-Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü
Ömer Açıkgöz-Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü
Tuba Hatipoğlu-Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdür Yardımcılığı
Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş-Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığı
Selami Yapıcı-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Üyeliği
Ertuğrul Karatay- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığı
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