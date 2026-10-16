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Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu 15 Ekim 2026: Beşiktaş'ın kaç puanı var kaçıncı sırada?

Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu 15 Ekim 2026: Beşiktaş'ın kaç puanı var kaçıncı sırada?

00:12, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu 15 Ekim 2026: Beşiktaş'ın kaç puanı var kaçıncı sırada?

Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu, Hoffenheim deplasmanında alınan 3-2’lik galibiyetin ardından futbolseverlerin gündemine geldi. UEFA Avrupa Ligi’nde 2’de 2 yaparak 6 puana ulaşan Beşiktaş’ın kaçıncı sırada olduğu, güncel puan durumu, averajı ve Hoffenheim maçının detayları belli oldu.

Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu, Hoffenheim deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından şekillendi. UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, 6 puanla 4. sıraya yükseldi.

Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu, Hoffenheim deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından şekillendi. UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, 6 puanla 4. sıraya yükseldi.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde kaç puanı var?


Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu, 15 Ekim 2026 tarihinde oynanan ikinci hafta karşılaşmalarının ardından netleşti. Siyah-beyazlılar, deplasmanda TSG 1899 Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.


Bu sonuçla Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti ve puan tablosunda 4. sırada yer aldı. Hoffenheim ise oynadığı iki karşılaşmanın ardından puanla tanışamadı.


Beşiktaş'ın ilk iki hafta sonunda Avrupa Ligi performansı şöyle:


  • Oynadığı maç: 2
  • Galibiyet: 2
  • Beraberlik: 0
  • Mağlubiyet: 0
  • Attığı gol: 7
  • Yediği gol: 3
  • Averaj: +4
  • Puan: 6
  • Sıralama: 4
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde kaç puanı var?Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu, 15 Ekim 2026 tarihinde oynanan ikinci hafta karşılaşmalarının ardından netleşti. Siyah-beyazlılar, deplasmanda TSG 1899 Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti ve puan tablosunda 4. sırada yer aldı. Hoffenheim ise oynadığı iki karşılaşmanın ardından puanla tanışamadı.Beşiktaş'ın ilk iki hafta sonunda Avrupa Ligi performansı şöyle:Oynadığı maç: 2Galibiyet: 2Beraberlik: 0Mağlubiyet: 0Attığı gol: 7Yediği gol: 3Averaj: +4Puan: 6Sıralama: 4

UEFA Avrupa Ligi puan durumu


UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan sıralaması şöyle:


Juventus — 6 puan

Leverkusen — 6 puan

Benfica — 6 puan

Beşiktaş — 6 puan

Bournemouth — 6 puan

Omonya — 6 puan

Ferençvaroş — 6 puan

Lyon — 6 puan

Sunderland — 6 puan

Olympiakos — 6 puan

Sparta Prag — 4 puan

Union Saint-Gilloise — 4 puan

Rennes — 4 puan

Dinamo Zagreb — 4 puan

Crystal Palace — 3 puan

Milan — 3 puan

Jagiellonia Białystok — 3 puan

OFI — 3 puan

Torreense — 3 puan

AZ — 3 puan

RB Salzburg — 3 puan

Lillestrøm — 1 puan

Real Sociedad — 1 puan

Levski Sofya — 1 puan

Hapoel Beerşeba — 1 puan

Sturm Graz — 1 puan

NEC — 1 puan

Celta — 0 puan

Anderlecht — 0 puan

Hoffenheim — 0 puan

Marsilya — 0 puan

Viktoria Plzeň — 0 puan

Celtic — 0 puan

Ararat — 0 puan

Celje — 0 puan

Lech Poznań — 0 puan

UEFA Avrupa Ligi puan durumuUEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan sıralaması şöyle:Juventus — 6 puanLeverkusen — 6 puanBenfica — 6 puanBeşiktaş — 6 puanBournemouth — 6 puanOmonya — 6 puanFerençvaroş — 6 puanLyon — 6 puanSunderland — 6 puanOlympiakos — 6 puanSparta Prag — 4 puanUnion Saint-Gilloise — 4 puanRennes — 4 puanDinamo Zagreb — 4 puanCrystal Palace — 3 puanMilan — 3 puanJagiellonia Białystok — 3 puanOFI — 3 puanTorreense — 3 puanAZ — 3 puanRB Salzburg — 3 puanLillestrøm — 1 puanReal Sociedad — 1 puanLevski Sofya — 1 puanHapoel Beerşeba — 1 puanSturm Graz — 1 puanNEC — 1 puanCelta — 0 puanAnderlecht — 0 puanHoffenheim — 0 puanMarsilya — 0 puanViktoria Plzeň — 0 puanCeltic — 0 puanArarat — 0 puanCelje — 0 puanLech Poznań — 0 puan

Beşiktaş Hoffenheim deplasmanından 3 puanla döndü


UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında TSG 1899 Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı. TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetti.


Beşiktaş mücadeleye Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Outtara, Ndidi, İlhan Fakılı, Olaitan, Orkun Kökçü, Trossard ve Oh ilk 11'iyle başladı.


Hoffenheim ise Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdullahu, Daghim, Asllani ve Hlozek ile sahaya çıktı.

Beşiktaş Hoffenheim deplasmanından 3 puanla döndüUEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında TSG 1899 Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı. TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetti.Beşiktaş mücadeleye Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Outtara, Ndidi, İlhan Fakılı, Olaitan, Orkun Kökçü, Trossard ve Oh ilk 11'iyle başladı.Hoffenheim ise Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdullahu, Daghim, Asllani ve Hlozek ile sahaya çıktı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı


Karşılaşmaya hızlı başlayan Hoffenheim, 3. dakikada gole yaklaştı. Bernardo'nun sağ kanattan yaptığı ortada Machida'nın kafa vuruşu direkten döndü.


Beşiktaş ise 7. dakikada Orkun Kökçü ile pozisyon buldu. Trossard'ın pasında sol çaprazdan şutunu çeken Orkun'un girişimine savunma müdahale etti.


dakikada kaleci Nübel ile karşı karşıya kalan Hlozek'in vuruşu yan ağlarda kaldı. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.


Beşiktaş ikinci yarıda üç gol buldu


İkinci yarıya daha etkili başlayan Beşiktaş, Trossard ve İlhan Fakılı ile pozisyonlara girdi. Siyah-beyazlılar aradığı golü 60. dakikada buldu.


Paslaşarak kullanılan kornerin ardından Trossard topu Ndidi'ye aktardı. Ndidi'nin topuk pası sonrasında gelişen pozisyonda Murillo'nun vuruşu ağlara gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.


Hoffenheim, 68. dakikada Asllani'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Alman ekibinin beraberlik golünden yalnızca 5 dakika sonra Beşiktaş yeniden üstünlüğü ele geçirdi.


dakikada Olaitan'ın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Oh, sol çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 2-1'e taşıdı.


dakikada İlhan Fakılı'nın sağ kanattan yaptığı yerden ortayı değerlendiren Oh, bir kez daha topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş farkı ikiye çıkardı: 1-3.


Hoffenheim, 88. dakikada Coufal'in kullandığı korner sonrasında Machida'nın kafa golüyle farkı bire indirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Beşiktaş karşılaşmayı 3-2 kazandı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadıKarşılaşmaya hızlı başlayan Hoffenheim, 3. dakikada gole yaklaştı. Bernardo'nun sağ kanattan yaptığı ortada Machida'nın kafa vuruşu direkten döndü.Beşiktaş ise 7. dakikada Orkun Kökçü ile pozisyon buldu. Trossard'ın pasında sol çaprazdan şutunu çeken Orkun'un girişimine savunma müdahale etti.dakikada kaleci Nübel ile karşı karşıya kalan Hlozek'in vuruşu yan ağlarda kaldı. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.Beşiktaş ikinci yarıda üç gol bulduİkinci yarıya daha etkili başlayan Beşiktaş, Trossard ve İlhan Fakılı ile pozisyonlara girdi. Siyah-beyazlılar aradığı golü 60. dakikada buldu.Paslaşarak kullanılan kornerin ardından Trossard topu Ndidi'ye aktardı. Ndidi'nin topuk pası sonrasında gelişen pozisyonda Murillo'nun vuruşu ağlara gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.Hoffenheim, 68. dakikada Asllani'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Alman ekibinin beraberlik golünden yalnızca 5 dakika sonra Beşiktaş yeniden üstünlüğü ele geçirdi.dakikada Olaitan'ın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Oh, sol çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 2-1'e taşıdı.dakikada İlhan Fakılı'nın sağ kanattan yaptığı yerden ortayı değerlendiren Oh, bir kez daha topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş farkı ikiye çıkardı: 1-3.Hoffenheim, 88. dakikada Coufal'in kullandığı korner sonrasında Machida'nın kafa golüyle farkı bire indirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Beşiktaş karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Başlıklar :beşiktaşuefa avrupa ligipuan durumuavrupa ligi puan durumufutbol
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