Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu 15 Ekim 2026: Beşiktaş'ın kaç puanı var kaçıncı sırada?
Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu, Hoffenheim deplasmanında alınan 3-2’lik galibiyetin ardından futbolseverlerin gündemine geldi. UEFA Avrupa Ligi’nde 2’de 2 yaparak 6 puana ulaşan Beşiktaş’ın kaçıncı sırada olduğu, güncel puan durumu, averajı ve Hoffenheim maçının detayları belli oldu.
Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu, Hoffenheim deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından şekillendi. UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, 6 puanla 4. sıraya yükseldi.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde kaç puanı var?
Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu, 15 Ekim 2026 tarihinde oynanan ikinci hafta karşılaşmalarının ardından netleşti. Siyah-beyazlılar, deplasmanda TSG 1899 Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti ve puan tablosunda 4. sırada yer aldı. Hoffenheim ise oynadığı iki karşılaşmanın ardından puanla tanışamadı.
Beşiktaş'ın ilk iki hafta sonunda Avrupa Ligi performansı şöyle:
- Oynadığı maç: 2
- Galibiyet: 2
- Beraberlik: 0
- Mağlubiyet: 0
- Attığı gol: 7
- Yediği gol: 3
- Averaj: +4
- Puan: 6
- Sıralama: 4
UEFA Avrupa Ligi puan durumu
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan sıralaması şöyle:
Juventus — 6 puan
Leverkusen — 6 puan
Benfica — 6 puan
Beşiktaş — 6 puan
Bournemouth — 6 puan
Omonya — 6 puan
Ferençvaroş — 6 puan
Lyon — 6 puan
Sunderland — 6 puan
Olympiakos — 6 puan
Sparta Prag — 4 puan
Union Saint-Gilloise — 4 puan
Rennes — 4 puan
Dinamo Zagreb — 4 puan
Crystal Palace — 3 puan
Milan — 3 puan
Jagiellonia Białystok — 3 puan
OFI — 3 puan
Torreense — 3 puan
AZ — 3 puan
RB Salzburg — 3 puan
Lillestrøm — 1 puan
Real Sociedad — 1 puan
Levski Sofya — 1 puan
Hapoel Beerşeba — 1 puan
Sturm Graz — 1 puan
NEC — 1 puan
Celta — 0 puan
Anderlecht — 0 puan
Hoffenheim — 0 puan
Marsilya — 0 puan
Viktoria Plzeň — 0 puan
Celtic — 0 puan
Ararat — 0 puan
Celje — 0 puan
Lech Poznań — 0 puan
Beşiktaş Hoffenheim deplasmanından 3 puanla döndü
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında TSG 1899 Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı. TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetti.
Beşiktaş mücadeleye Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Outtara, Ndidi, İlhan Fakılı, Olaitan, Orkun Kökçü, Trossard ve Oh ilk 11'iyle başladı.
Hoffenheim ise Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdullahu, Daghim, Asllani ve Hlozek ile sahaya çıktı.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı
Karşılaşmaya hızlı başlayan Hoffenheim, 3. dakikada gole yaklaştı. Bernardo'nun sağ kanattan yaptığı ortada Machida'nın kafa vuruşu direkten döndü.
Beşiktaş ise 7. dakikada Orkun Kökçü ile pozisyon buldu. Trossard'ın pasında sol çaprazdan şutunu çeken Orkun'un girişimine savunma müdahale etti.
dakikada kaleci Nübel ile karşı karşıya kalan Hlozek'in vuruşu yan ağlarda kaldı. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.
Beşiktaş ikinci yarıda üç gol buldu
İkinci yarıya daha etkili başlayan Beşiktaş, Trossard ve İlhan Fakılı ile pozisyonlara girdi. Siyah-beyazlılar aradığı golü 60. dakikada buldu.
Paslaşarak kullanılan kornerin ardından Trossard topu Ndidi'ye aktardı. Ndidi'nin topuk pası sonrasında gelişen pozisyonda Murillo'nun vuruşu ağlara gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.
Hoffenheim, 68. dakikada Asllani'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Alman ekibinin beraberlik golünden yalnızca 5 dakika sonra Beşiktaş yeniden üstünlüğü ele geçirdi.
dakikada Olaitan'ın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Oh, sol çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 2-1'e taşıdı.
dakikada İlhan Fakılı'nın sağ kanattan yaptığı yerden ortayı değerlendiren Oh, bir kez daha topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş farkı ikiye çıkardı: 1-3.
Hoffenheim, 88. dakikada Coufal'in kullandığı korner sonrasında Machida'nın kafa golüyle farkı bire indirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Beşiktaş karşılaşmayı 3-2 kazandı.