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BİM aktüel ürünler kataloğu: 16 Ekim Cuma BİM aktüel bugün indirimde neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu: 16 Ekim Cuma BİM aktüel bugün indirimde neler var?

09:03, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 09:03, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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BİM aktüel ürünler kataloğu: 16 Ekim Cuma BİM aktüel bugün indirimde neler var?

BİM 16 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu, haftanın fırsatlarını takip eden tüketicilerin gündeminde yer alıyor. Alışveriş listesini hazırlayanlar, bugün BİM’de hangi ürünlerin indirimde olduğunu ve güncel fiyatları araştırıyor. Spor ve egzersiz ürünleri dynamic star SC300 eliptik bisiklet: 7.950 TL, volt echo fit koşu bandı 17.950 TL, north pacific trambolin: 5.250 TL'den satışa sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Ekim 2026 indirim listesi.

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, her hafta Cuma günleri tüketicilerle buluşturduğu aktüel ürünler kampanyasını 16 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla mağazalarında erişime açtı. Erken saatlerden itibaren şubelerin önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, "BİM’de bugün indirimde neler var, 16 Ekim Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta?" sorularına yanıt arıyor. Bu haftaki indirim bülteninde; mutfak araç-gereçleri, Küçük Ev Aletleri, televizyon ve akıllı teknolojik ürünler, kış sezonuna özel tekstil ürünleri (battaniye, pijama takımları, terlik çeşitleri) ile çocuk oyuncakları cazip fiyat etiketleriyle öne çıkıyor. İşte 16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri.

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, her hafta Cuma günleri tüketicilerle buluşturduğu aktüel ürünler kampanyasını 16 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla mağazalarında erişime açtı. Erken saatlerden itibaren şubelerin önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, "BİM’de bugün indirimde neler var, 16 Ekim Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta?" sorularına yanıt arıyor. Bu haftaki indirim bülteninde; mutfak araç-gereçleri, Küçük Ev Aletleri, televizyon ve akıllı teknolojik ürünler, kış sezonuna özel tekstil ürünleri (battaniye, pijama takımları, terlik çeşitleri) ile çocuk oyuncakları cazip fiyat etiketleriyle öne çıkıyor. İşte 16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri.

BİM AKTÜEL 14 EKİM 2026 KATALOĞU

Spor ve Egzersiz ÜrünleriDynamic Star SC300 Eliptik Bisiklet: 7.950 TL

Volt Echo Fit Koşu Bandı: 17.950 TL

North Pacific Trambolin: 5.250 TL

North Pacific Yumruk Topu: 3.950 TL

Creality Otter Lite 3D Tarayıcı: 34.990 TL

Creality Ender-3 V4 Combo 3D Yazıcı: 18.990 TL

Creality Falcon A1 - 10Watt Lazer Gravür Cihazı: 24.990 TL

Heifer Dekoratif Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı: 14.900 TL

2 Kapaklı 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.190 TL

Homendra Gold Metal Çerçeveli Ayna: 1.690 TL

Mutfak & Beyaz EşyaKumtel 15 Program Beyaz Cam Ankastre Set: 16.900 TL

Kumtel Çift Kapılı Mini Buzdolabı: 8.900 TL

Hava Temizleyici ve Vantilatör 2in1: 5.990 TL

BİM AKTÜEL 14 EKİM 2026 KATALOĞUSpor ve Egzersiz ÜrünleriDynamic Star SC300 Eliptik Bisiklet: 7.950 TLVolt Echo Fit Koşu Bandı: 17.950 TLNorth Pacific Trambolin: 5.250 TLNorth Pacific Yumruk Topu: 3.950 TLCreality Otter Lite 3D Tarayıcı: 34.990 TLCreality Ender-3 V4 Combo 3D Yazıcı: 18.990 TLCreality Falcon A1 - 10Watt Lazer Gravür Cihazı: 24.990 TLHeifer Dekoratif Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı: 14.900 TL2 Kapaklı 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.190 TLHomendra Gold Metal Çerçeveli Ayna: 1.690 TLMutfak &amp; Beyaz EşyaKumtel 15 Program Beyaz Cam Ankastre Set: 16.900 TLKumtel Çift Kapılı Mini Buzdolabı: 8.900 TLHava Temizleyici ve Vantilatör 2in1: 5.990 TL

Ören Bayan Dora Yumak 2'li 89 TL

Ören Bayan Kristal Yumak 2'li 89 TL

Patik Çorap Erkek 2'li 79 TL

Spor Ayakkabı Erkek 999 TL

Lotto Spor Ayakkabı Kadın 999 TL

Eşofman Altı Erkek 399 TL

Tshirt Erkek 229 TL

Dagi Ev Giyim Takımı Kadın 999 TL

Bralet Kadın 209 TL

Tayt Kadın 299 TL

Bolero Yoga Çorabı Kadın 65 TL

Reebok Çorap Erkek 129 TL

Dagi Spor Çantası 47x29x16 cm 439 TL

Desenli Soket Çorap Kadın 2'li 59 TL

Ören Bayan Dora Yumak 2'li 89 TLÖren Bayan Kristal Yumak 2'li 89 TLPatik Çorap Erkek 2'li 79 TLSpor Ayakkabı Erkek 999 TLLotto Spor Ayakkabı Kadın 999 TLEşofman Altı Erkek 399 TLTshirt Erkek 229 TLDagi Ev Giyim Takımı Kadın 999 TLBralet Kadın 209 TLTayt Kadın 299 TLBolero Yoga Çorabı Kadın 65 TLReebok Çorap Erkek 129 TLDagi Spor Çantası 47x29x16 cm 439 TLDesenli Soket Çorap Kadın 2'li 59 TL

Chef's Professional Tek Fiyat Çelik Ürünler 14 cm 16 cm 399 TL

Chef's Tava 28 cm 329 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Kapaklı Kavanoz 340 ml 49 TL

Glass in Love Cam Saklama Kabı Seti 340 ml 4'lü 149 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Kupa Seti 200 ml 3'lü 149 TL

LAV Valeria Su Bardağı 400 ml 3'lü 119 TL

LAV Valeria Meşrubat Bardağı 460 ml 3'lü 129 TL

Paşabahçe Frezya Servis Tabağı 225 cc 14 cm 3'lü 159 TL

Borcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere 1950 cc 33,6 cm 319 TL

Colorina Renkli Cam Çay Tabağı 12 cm 6'lı 249 TL

Colorina Renkli Cam Pasta Tabağı 21 cm 4'lü 349 TL

Colorina Renkli Ayaklı Cam Sunum Tabağı 27,5 cm 329 TL

Benante Bambu Tablalı Kalp Şekilli Sunumluk 15,5x14,5x10 cm 349 TL

Chef's Krep Tava 26 cm 289 TL

Chef's Kek Kalıbı 189 TL

Bıçak Çeşitleri 159 TL

Chef's Professional Tek Fiyat Çelik Ürünler 14 cm 16 cm 399 TLChef's Tava 28 cm 329 TLGlass in Love Gravürlü Cam Kapaklı Kavanoz 340 ml 49 TLGlass in Love Cam Saklama Kabı Seti 340 ml 4'lü 149 TLGlass in Love Gravürlü Cam Kupa Seti 200 ml 3'lü 149 TLLAV Valeria Su Bardağı 400 ml 3'lü 119 TLLAV Valeria Meşrubat Bardağı 460 ml 3'lü 129 TLPaşabahçe Frezya Servis Tabağı 225 cc 14 cm 3'lü 159 TLBorcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere 1950 cc 33,6 cm 319 TLColorina Renkli Cam Çay Tabağı 12 cm 6'lı 249 TLColorina Renkli Cam Pasta Tabağı 21 cm 4'lü 349 TLColorina Renkli Ayaklı Cam Sunum Tabağı 27,5 cm 329 TLBenante Bambu Tablalı Kalp Şekilli Sunumluk 15,5x14,5x10 cm 349 TLChef's Krep Tava 26 cm 289 TLChef's Kek Kalıbı 189 TLBıçak Çeşitleri 159 TL

Fiyonklu Gondol Terlik Kadın 145 TL

Kalp Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL

Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL

Örgü Desenli Terlik Kadın 85 TL

Renkli Tüylü Terlik Kadın 85 TL

Leopar Desenli Terlik 85 TL

Kazayağı Desenli Terlik Kadın 85 TL

Ekose Desenli Terlik Kadın 85 TL

Baklava Desenli Terlik Kadın 85 TL

Ağzı Tüylü Terlik Kadın 95 TL

Çiçek Desenli Terlik Kadın 95 TL

Kalp Desenli Terlik Kadın 95 TL

Ekose Desenli Terlik Erkek 95 TL

Keçe Terlik Kadın 95 TL

Keçe Terlik Erkek 95 TL

Tüylü Gondol Terlik 119 TL

Fiyonklu Gondol Terlik Kadın 145 TLKalp Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TLNakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TLÖrgü Desenli Terlik Kadın 85 TLRenkli Tüylü Terlik Kadın 85 TLLeopar Desenli Terlik 85 TLKazayağı Desenli Terlik Kadın 85 TLEkose Desenli Terlik Kadın 85 TLBaklava Desenli Terlik Kadın 85 TLAğzı Tüylü Terlik Kadın 95 TLÇiçek Desenli Terlik Kadın 95 TLKalp Desenli Terlik Kadın 95 TLEkose Desenli Terlik Erkek 95 TLKeçe Terlik Kadın 95 TLKeçe Terlik Erkek 95 TLTüylü Gondol Terlik 119 TL
Başlıklar :Bim aktüelBim aktüel ürünler kataloğuBİM indirimli ürünlerBİM
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