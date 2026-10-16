BİM aktüel ürünler kataloğu: 16 Ekim Cuma BİM aktüel bugün indirimde neler var?
BİM 16 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu, haftanın fırsatlarını takip eden tüketicilerin gündeminde yer alıyor. Alışveriş listesini hazırlayanlar, bugün BİM’de hangi ürünlerin indirimde olduğunu ve güncel fiyatları araştırıyor. Spor ve egzersiz ürünleri dynamic star SC300 eliptik bisiklet: 7.950 TL, volt echo fit koşu bandı 17.950 TL, north pacific trambolin: 5.250 TL'den satışa sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Ekim 2026 indirim listesi.
Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, her hafta Cuma günleri tüketicilerle buluşturduğu aktüel ürünler kampanyasını 16 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla mağazalarında erişime açtı. Erken saatlerden itibaren şubelerin önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, "BİM’de bugün indirimde neler var, 16 Ekim Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta?" sorularına yanıt arıyor. Bu haftaki indirim bülteninde; mutfak araç-gereçleri, Küçük Ev Aletleri, televizyon ve akıllı teknolojik ürünler, kış sezonuna özel tekstil ürünleri (battaniye, pijama takımları, terlik çeşitleri) ile çocuk oyuncakları cazip fiyat etiketleriyle öne çıkıyor. İşte 16 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri.
BİM AKTÜEL 14 EKİM 2026 KATALOĞU
Spor ve Egzersiz ÜrünleriDynamic Star SC300 Eliptik Bisiklet: 7.950 TL
Volt Echo Fit Koşu Bandı: 17.950 TL
North Pacific Trambolin: 5.250 TL
North Pacific Yumruk Topu: 3.950 TL
Creality Otter Lite 3D Tarayıcı: 34.990 TL
Creality Ender-3 V4 Combo 3D Yazıcı: 18.990 TL
Creality Falcon A1 - 10Watt Lazer Gravür Cihazı: 24.990 TL
Heifer Dekoratif Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı: 14.900 TL
2 Kapaklı 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.190 TL
Homendra Gold Metal Çerçeveli Ayna: 1.690 TL
Mutfak & Beyaz EşyaKumtel 15 Program Beyaz Cam Ankastre Set: 16.900 TL
Kumtel Çift Kapılı Mini Buzdolabı: 8.900 TL
Hava Temizleyici ve Vantilatör 2in1: 5.990 TL
Ören Bayan Dora Yumak 2'li 89 TL
Ören Bayan Kristal Yumak 2'li 89 TL
Patik Çorap Erkek 2'li 79 TL
Spor Ayakkabı Erkek 999 TL
Lotto Spor Ayakkabı Kadın 999 TL
Eşofman Altı Erkek 399 TL
Tshirt Erkek 229 TL
Dagi Ev Giyim Takımı Kadın 999 TL
Bralet Kadın 209 TL
Tayt Kadın 299 TL
Bolero Yoga Çorabı Kadın 65 TL
Reebok Çorap Erkek 129 TL
Dagi Spor Çantası 47x29x16 cm 439 TL
Desenli Soket Çorap Kadın 2'li 59 TL
Chef's Professional Tek Fiyat Çelik Ürünler 14 cm 16 cm 399 TL
Chef's Tava 28 cm 329 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kapaklı Kavanoz 340 ml 49 TL
Glass in Love Cam Saklama Kabı Seti 340 ml 4'lü 149 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kupa Seti 200 ml 3'lü 149 TL
LAV Valeria Su Bardağı 400 ml 3'lü 119 TL
LAV Valeria Meşrubat Bardağı 460 ml 3'lü 129 TL
Paşabahçe Frezya Servis Tabağı 225 cc 14 cm 3'lü 159 TL
Borcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere 1950 cc 33,6 cm 319 TL
Colorina Renkli Cam Çay Tabağı 12 cm 6'lı 249 TL
Colorina Renkli Cam Pasta Tabağı 21 cm 4'lü 349 TL
Colorina Renkli Ayaklı Cam Sunum Tabağı 27,5 cm 329 TL
Benante Bambu Tablalı Kalp Şekilli Sunumluk 15,5x14,5x10 cm 349 TL
Chef's Krep Tava 26 cm 289 TL
Chef's Kek Kalıbı 189 TL
Bıçak Çeşitleri 159 TL
Fiyonklu Gondol Terlik Kadın 145 TL
Kalp Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL
Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL
Örgü Desenli Terlik Kadın 85 TL
Renkli Tüylü Terlik Kadın 85 TL
Leopar Desenli Terlik 85 TL
Kazayağı Desenli Terlik Kadın 85 TL
Ekose Desenli Terlik Kadın 85 TL
Baklava Desenli Terlik Kadın 85 TL
Ağzı Tüylü Terlik Kadın 95 TL
Çiçek Desenli Terlik Kadın 95 TL
Kalp Desenli Terlik Kadın 95 TL
Ekose Desenli Terlik Erkek 95 TL
Keçe Terlik Kadın 95 TL
Keçe Terlik Erkek 95 TL
Tüylü Gondol Terlik 119 TL