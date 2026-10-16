İstanbul su kesintisi 16 Ekim 2026: İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler, sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan 16 Ekim 2026 Cuma gününe ait planlı arıza ve bakım-onarım duyurularına göre, kent genelindeki şebeke hattı arızaları, basınç düşüklüğü ve tesis bakımları nedeniyle İstanbul’un farklı noktalarında su kesintileri yaşanıyor. Güne suları kesik başlayan veya gün içinde kesintiyle karşılaşan vatandaşlar, "16 Ekim Cuma bugün sular ne zaman gelecek, kesinti saat kaçta bitecek?" sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun şekilde araştırıyor. İSKİ duyurularına göre Bağcılar, Sarıyer, Kağıthane ve Üsküdar başta olmak üzere kesintiden etkilenen bölgelerde saha ekiplerinin arıza giderme ve vanalardaki basınç düzenleme çalışmaları aralıksız sürüyor. İşte İSKİ ilçe ilçe su kesintisi listesi ve sorgulama ekranı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 16 Ekim 2026 Cuma gününe ait planlı arıza ve bakım duyurusuna göre, kent genelindeki ana isale hatlarında meydana gelen arızalar ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul'da bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. Megakentin farklı noktalarındaki mahalleleri etkileyen kesintilerden etkilenen vatandaşlar, "İSKİ sular ne zaman gelecek, kesinti ne zaman bitecek?" sorularının yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. İSKİ yetkilileri; arızaların mahiyetine göre kesintilerin süresinin değişkenlik gösterdiğini, ekiplerin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve suyun kademeli olarak vanaların açılmasıyla birlikte akşam saatlerine doğru ilgili mahallelere yeniden verileceğini bildirdi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) güncel arıza kayıtlarına göre Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi ve Şişli ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi kaydedildi. Şebeke hattındaki arızalar ve enerji kesintisi nedeniyle yaşanan aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yürütülürken, farklı bölgeler için tahmini bitiş saatleri paylaşıldı.
İSKİ İstanbul'da bugün hangi ilçede sular kesilecek?
İSKİ'nin 16 Ekim Cuma sabahına ait arıza ve bakım kayıtlarında İstanbul'un her iki yakasında bazı ilçe ve mahalleler için su kesintisi bilgileri yer aldı.
Bağcılar
Sarıyer
Üsküdar
Kağıthane