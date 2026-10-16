Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı hastanelere yeni personel alımı kadro branş dağılımı kontenjanlar belli oldu mu?

Şimdi 2026 KPSS'si de oldu, sonuçları da ilan edildi. Birkaç hafta içinde inşallah alım konusunda insanlarımıza duyuru yapacağız. Bunu bir müjde olarak kabul etmiyoruz, çünkü biz zaten alacağız dedik. O konuda insanlarımız merak etmesinler çalışan, mezun olan arkadaşlarımız. Onların büyük bir kısmı. Çok yakında, çünkü zaten hastane açıyoruz. Şimdi zaten personele ihtiyacımız da oluyor. Onları inşallah çok yakın zamanda kendi ordumuza dahil edeceğiz."