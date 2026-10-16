RESMİ GAZETE 16 EKİM 2026 KARARLARI: Bugün Resmi Gazete'de neler var, yeni kararlar neler? Atamalar, yönetmelikler ve tebliğler
16 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünkü Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı atama kararları, KVKK üyeliklerine ilişkin TBMM kararı, KKTC fiber optik altyapısı için ek protokol, acele kamulaştırma kararları, yeni yönetmelikler, enerji tüketimi ve USB Tip-C düzenlemeleri ile Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimi kararları yer aldı. Peki, 16 Ekim 2026 Resmi Gazete’de neler var, hangi atamalar yapıldı ve hangi yeni kararlar yürürlüğe girdi? İşte Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında öne çıkan kararlar ve düzenlemeler...
16 Ekim 2026 Resmi Gazete’de TBMM kararından Cumhurbaşkanlığı atamalarına, acele kamulaştırmalardan enerji tüketimine ilişkin yeni düzenlemelere kadar çok sayıda karar yayımlandı. Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerin mali denetimine ilişkin kararları da bugünkü sayıda yer aldı.
16 Ekim 2026 Resmi Gazete’de hangi kararlar var?
16 Ekim 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünkü sayıda Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelikleri için yapılan seçime ilişkin TBMM kararı, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki fiber optik altyapı protokolüne ilişkin düzenleme, Cumhurbaşkanı kararları, atamalar, yönetmelikler, tebliğler ve Anayasa Mahkemesi kararları yer aldı.
Resmi Gazete’de ayrıca Bingöl, Sivas ve Hatay’ı ilgilendiren idari ve kamulaştırma kararları ile enerji projeleri, elektrik-elektronik cihazların enerji tüketimi ve Kamu İhale Genel Tebliği’ne ilişkin düzenlemeler yayımlandı.
KVKK üyeliklerine ilişkin TBMM kararı yayımlandı
Yasama bölümünde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) üyelikleri için yapılan seçime ilişkin 1513 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı yer aldı.
Kararda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelikleri için gerçekleştirilen seçime ilişkin düzenleme yayımlandı.
KKTC fiber optik altyapısı için ek protokol
Yürütme ve İdare Bölümü’nde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan fiber optik altyapı protokolüne ilişkin yeni karar yer aldı.
24 Eylül 2025 tarihinde imzalanan, KKTC’nin fiber optik altyapısının geliştirilmesini ve fiber optik kablolar üzerinden sunulan hizmetlerin hanelere ve işletmelere ulaştırılmasını kapsayan iş birliği protokolünde değişiklik öngören ek protokolün onaylanmasına ilişkin karar, 11876 sayılı karar olarak yayımlandı.
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de
16 Ekim tarihli Resmi Gazete’de farklı alanları ilgilendiren Cumhurbaşkanı kararları da yayımlandı.
Öne çıkan kararlar şöyle:
Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanacakların belirlenmesine ilişkin 11877 sayılı karar yayımlandı.
Bingöl’ün Adaklı ilçesine bağlı Hasbağlar köyünün Kiğı ilçesine bağlanmasına ilişkin 11878 sayılı karar yer aldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Hastanesi bağlantı yolunun yapımı amacıyla bazı taşınmazların Sivas Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
154 kV Türkoğlu OSB TM-Kipaş Kağıt TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazlara ilişkin acele kamulaştırma kararı yayımlandı.
400/154 kV Likya Havza Transformatör Merkezi Sahası Projesi için bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Hatay’ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına ilişkin karar yayımlandı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili 11883, 11884, 11885 ve 11886 sayılı dört ayrı karar Resmi Gazete’de yer aldı.
Cumhurbaşkanlığından 13 atama kararı
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar da bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararlar 2026/323 ile 2026/335 arasında sıralanırken toplam 13 atama kararı yer aldı. Yayımlanan başlık listesinde atamaların hangi isim ve görevlere ilişkin olduğuna dair ayrıntı bulunmuyor.
Yönetmeliklerde yeni düzenlemeler
Resmi Gazete’nin yönetmelikler bölümünde üç düzenleme yayımlandı.
Buna göre;
Polis Bakım ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Makine Emniyeti Yönetmeliği (2023/1230/AB) yayımlandı.
KOSGEB Destekleyiciler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.
Şarj cihazları ve enerji tüketimine ilişkin yeni tebliğler
16 Ekim 2026 Resmi Gazete’de elektronik cihazlar ve enerji tüketimine ilişkin çeşitli tebliğler de yer aldı.
Harici güç kaynakları, kablosuz şarj cihazları, kablosuz şarj pedleri, genel kullanım amaçlı taşınabilir bataryalar için batarya şarj cihazları ve USB Tip-C kablolarına yönelik çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini düzenleyen SGM-2026/7 sayılı tebliğ yayımlandı.
Ayrıca;
Ev ve büro tipi elektrik-elektronik cihazların hazırda bekleme, kapalı ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumlarındaki elektrik enerjisi tüketimine ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldı.
Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine ilişkin tebliğ değiştirildi.
Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin enerji etiketlemesine ilişkin tebliğde değişikliğe gidildi.
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulundan ilke kararı
Resmi Gazete’de Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 23 Eylül 2026 tarihli ve 4390 sayılı ilke kararı da yayımlandı.
Anayasa Mahkemesinden siyasi partilere ilişkin mali denetim kararları
Yargı bölümünde, Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerin mali denetimine ilişkin çok sayıda kararı yer aldı.
26 Mart 2026 tarihli kararlar K:2026/31’den K:2026/63’e kadar sıralandı. Bu kapsamda siyasi parti mali denetimine ilişkin toplam 33 karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesinin ayrıca farklı tarihlerde verdiği üç bireysel başvuru kararı da bugünkü sayıda yer aldı:
4 Mart 2026 tarihli ve 2024/31038 başvuru numaralı karar
6 Mayıs 2026 tarihli ve 2021/24689 başvuru numaralı karar
6 Mayıs 2026 tarihli ve 2022/11105 başvuru numaralı karar
İlanlar ve Merkez Bankası verileri yayımlandı
Resmi Gazete’nin ilan bölümünde yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlara yer verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de 16 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.