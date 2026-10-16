RESMİ GAZETE 16 EKİM 2026 KARARLARI: Bugün Resmi Gazete'de neler var, yeni kararlar neler? Atamalar, yönetmelikler ve tebliğler

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de





16 Ekim tarihli Resmi Gazete’de farklı alanları ilgilendiren Cumhurbaşkanı kararları da yayımlandı.





Öne çıkan kararlar şöyle:





Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanacakların belirlenmesine ilişkin 11877 sayılı karar yayımlandı.





Bingöl’ün Adaklı ilçesine bağlı Hasbağlar köyünün Kiğı ilçesine bağlanmasına ilişkin 11878 sayılı karar yer aldı.





Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Hastanesi bağlantı yolunun yapımı amacıyla bazı taşınmazların Sivas Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.





154 kV Türkoğlu OSB TM-Kipaş Kağıt TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazlara ilişkin acele kamulaştırma kararı yayımlandı.





400/154 kV Likya Havza Transformatör Merkezi Sahası Projesi için bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.





Hatay’ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına ilişkin karar yayımlandı.





Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili 11883, 11884, 11885 ve 11886 sayılı dört ayrı karar Resmi Gazete’de yer aldı.





Cumhurbaşkanlığından 13 atama kararı





Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar da bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.





Kararlar 2026/323 ile 2026/335 arasında sıralanırken toplam 13 atama kararı yer aldı. Yayımlanan başlık listesinde atamaların hangi isim ve görevlere ilişkin olduğuna dair ayrıntı bulunmuyor.





Yönetmeliklerde yeni düzenlemeler





Resmi Gazete’nin yönetmelikler bölümünde üç düzenleme yayımlandı.





Buna göre;





Polis Bakım ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.





Makine Emniyeti Yönetmeliği (2023/1230/AB) yayımlandı.





KOSGEB Destekleyiciler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.