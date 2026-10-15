DGS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? ÖSYM 2026 DGS ek tercih kılavuzu ve başvuru ekranı

DGS ek tercih ücreti 170 TL





2026-DGS ek yerleştirme için tercih ücreti 170 TL olarak belirlendi. Adayların tercihlerini yaptıktan sonra ücreti ÖSYM’nin internet sitesindeki e-İŞLEMLER bölümünde yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı veya banka kartıyla yatırmaları gerekiyor.





Ücret ödeme işlemleri 15-23 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Ödeme süresi 23 Ekim saat 23.59’da sona erecek.





ÖSYM’nin açıklamasına göre ek yerleştirme tercih ücretinin banka veya ATM’ler üzerinden yatırılmaması gerekiyor. Süresi içinde tercih ücretini ödemeyen adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve bu adaylar ek yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.





ÖSYM Yönetim Kurulunun 14 Ocak 2019 tarihli kararı kapsamında şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak.





Kimler 2026-DGS ek yerleştirme tercihi yapabilir?





2026-DGS merkezî yerleştirmesinde herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ek yerleştirme için tercih yapamayacak.





Ek yerleştirme hakkından yararlanabilmek için adayların 2026-DGS’ye girmiş olması ve merkezî yerleştirmede herhangi bir programa yerleştirilmemiş olması gerekiyor.





Ek yerleştirme sürecinde öne çıkan kurallar şöyle:





Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek.





Kontenjanlara yapılacak yerleştirmede taban puan şartı aranmayacak.





Tablo-1’de yer alan lisans programlarını, ilgili puanı hesaplanan ve ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun olan adaylar tercih edebilecek.





Adayların tercih ettikleri yükseköğretim programlarının koşullarını karşılamaları gerekecek.





2026-DGS Başvuru Kılavuzu ile tercih ve ek yerleştirmeye ilişkin açıklamalardaki ilke ve kurallar geçerli olacak.





Ek yerleştirme için ayrıca kılavuz yayımlanmayacak





2026-DGS ek yerleştirmeye ilişkin tablolar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı. Ek yerleştirme süreci için ayrıca bir kılavuz hazırlanmayacak.





Adaylar, 2026-DGS yerleştirmesi sonucunda oluşan en düşük puanlara da ÖSYM tarafından yayımlanan sayısal bilgiler üzerinden ulaşabilecek.





Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak





2026-DGS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca basılı bir yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek.





Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların, sonuç belgelerinde belirtilen tarihler içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecek. Yerleşen adaylara ilişkin fotoğraflı yerleştirme sonuçları ise ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) elektronik ortamda gönderilecek.





Mezun olamayan adaylar için şartlı kayıt imkanı





Yükseköğretim Genel Kurulunun 2 Temmuz 2026 tarihli kararına göre, 2026-DGS ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt tarihleri içerisinde ön lisans programından mezun olamadığı için kayıt yaptıramayan bazı adaylara şartlı kayıt imkanı tanınacak.





Staj, bütünleme sınavı veya tek ders sınavı gibi süreçlerin ardından mezuniyet hakkı kazandığını belgeleyen ön lisans öğrencileri, yerleştirildikleri lisans programlarına 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçici kayıt yaptırabilecek. Bu tarihe kadar mezuniyetini belgeleyemeyen adayların geçici kayıtları silinecek.