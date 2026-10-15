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DGS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? ÖSYM 2026 DGS ek tercih kılavuzu ve başvuru ekranı

DGS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? ÖSYM 2026 DGS ek tercih kılavuzu ve başvuru ekranı

19:56, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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DGS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? ÖSYM 2026 DGS ek tercih kılavuzu ve başvuru ekranı

2026-DGS ek yerleştirme tercihleri başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DGS ek tercih işlemleri 15-22 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek, 170 TL olan ek yerleştirme tercih ücretini ise 23 Ekim saat 23.59’a kadar yatırabilecek. Peki 2026-DGS ek tercih nasıl yapılır, kimler ek yerleştirmeye başvurabilir ve tercih işlemlerinde hangi kurallara dikkat edilmesi gerekiyor? İşte ÖSYM’nin açıkladığı DGS ek yerleştirme tarihleri, ücret bilgisi ve başvuru şartları...

2026-DGS ek yerleştirme tercihleri 15 Ekim itibarıyla başladı. Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek, 170 TL olan tercih ücretini ise 23 Ekim saat 23.59’a kadar yatırabilecek.

2026-DGS ek yerleştirme tercihleri 15 Ekim itibarıyla başladı. Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek, 170 TL olan tercih ücretini ise 23 Ekim saat 23.59’a kadar yatırabilecek.


2026-DGS ek yerleştirme tercihleri başladı


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-DGS ek yerleştirme tercihlerini 15 Ekim 2026 saat 14.30 itibarıyla almaya başladı. Adaylar tercihlerini 22 Ekim 2026 saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.


Posta yoluyla gönderilen veya ÖSYM’ye elden teslim edilen tercihler işleme alınmayacak.


ÖSYM DGS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI


2026 DGS EK TERCİH KILAVUZU


2026-DGS ek yerleştirme tercihleri başladıÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-DGS ek yerleştirme tercihlerini 15 Ekim 2026 saat 14.30 itibarıyla almaya başladı. Adaylar tercihlerini 22 Ekim 2026 saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.Posta yoluyla gönderilen veya ÖSYM’ye elden teslim edilen tercihler işleme alınmayacak.ÖSYM DGS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI2026 DGS EK TERCİH KILAVUZU

DGS ek tercih ücreti 170 TL


2026-DGS ek yerleştirme için tercih ücreti 170 TL olarak belirlendi. Adayların tercihlerini yaptıktan sonra ücreti ÖSYM’nin internet sitesindeki e-İŞLEMLER bölümünde yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı veya banka kartıyla yatırmaları gerekiyor.


Ücret ödeme işlemleri 15-23 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Ödeme süresi 23 Ekim saat 23.59’da sona erecek.


ÖSYM’nin açıklamasına göre ek yerleştirme tercih ücretinin banka veya ATM’ler üzerinden yatırılmaması gerekiyor. Süresi içinde tercih ücretini ödemeyen adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve bu adaylar ek yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.


ÖSYM Yönetim Kurulunun 14 Ocak 2019 tarihli kararı kapsamında şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak.


Kimler 2026-DGS ek yerleştirme tercihi yapabilir?


2026-DGS merkezî yerleştirmesinde herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ek yerleştirme için tercih yapamayacak.


Ek yerleştirme hakkından yararlanabilmek için adayların 2026-DGS’ye girmiş olması ve merkezî yerleştirmede herhangi bir programa yerleştirilmemiş olması gerekiyor.


Ek yerleştirme sürecinde öne çıkan kurallar şöyle:


Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek.


Kontenjanlara yapılacak yerleştirmede taban puan şartı aranmayacak.


Tablo-1’de yer alan lisans programlarını, ilgili puanı hesaplanan ve ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun olan adaylar tercih edebilecek.


Adayların tercih ettikleri yükseköğretim programlarının koşullarını karşılamaları gerekecek.


2026-DGS Başvuru Kılavuzu ile tercih ve ek yerleştirmeye ilişkin açıklamalardaki ilke ve kurallar geçerli olacak.


Ek yerleştirme için ayrıca kılavuz yayımlanmayacak


2026-DGS ek yerleştirmeye ilişkin tablolar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı. Ek yerleştirme süreci için ayrıca bir kılavuz hazırlanmayacak.


Adaylar, 2026-DGS yerleştirmesi sonucunda oluşan en düşük puanlara da ÖSYM tarafından yayımlanan sayısal bilgiler üzerinden ulaşabilecek.


Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak


2026-DGS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca basılı bir yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek.


Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların, sonuç belgelerinde belirtilen tarihler içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecek. Yerleşen adaylara ilişkin fotoğraflı yerleştirme sonuçları ise ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) elektronik ortamda gönderilecek.


Mezun olamayan adaylar için şartlı kayıt imkanı


Yükseköğretim Genel Kurulunun 2 Temmuz 2026 tarihli kararına göre, 2026-DGS ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt tarihleri içerisinde ön lisans programından mezun olamadığı için kayıt yaptıramayan bazı adaylara şartlı kayıt imkanı tanınacak.


Staj, bütünleme sınavı veya tek ders sınavı gibi süreçlerin ardından mezuniyet hakkı kazandığını belgeleyen ön lisans öğrencileri, yerleştirildikleri lisans programlarına 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçici kayıt yaptırabilecek. Bu tarihe kadar mezuniyetini belgeleyemeyen adayların geçici kayıtları silinecek.

DGS ek tercih ücreti 170 TL2026-DGS ek yerleştirme için tercih ücreti 170 TL olarak belirlendi. Adayların tercihlerini yaptıktan sonra ücreti ÖSYM’nin internet sitesindeki e-İŞLEMLER bölümünde yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı veya banka kartıyla yatırmaları gerekiyor.Ücret ödeme işlemleri 15-23 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Ödeme süresi 23 Ekim saat 23.59’da sona erecek.ÖSYM’nin açıklamasına göre ek yerleştirme tercih ücretinin banka veya ATM’ler üzerinden yatırılmaması gerekiyor. Süresi içinde tercih ücretini ödemeyen adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve bu adaylar ek yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.ÖSYM Yönetim Kurulunun 14 Ocak 2019 tarihli kararı kapsamında şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak.Kimler 2026-DGS ek yerleştirme tercihi yapabilir?2026-DGS merkezî yerleştirmesinde herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ek yerleştirme için tercih yapamayacak.Ek yerleştirme hakkından yararlanabilmek için adayların 2026-DGS’ye girmiş olması ve merkezî yerleştirmede herhangi bir programa yerleştirilmemiş olması gerekiyor.Ek yerleştirme sürecinde öne çıkan kurallar şöyle:Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek.Kontenjanlara yapılacak yerleştirmede taban puan şartı aranmayacak.Tablo-1’de yer alan lisans programlarını, ilgili puanı hesaplanan ve ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun olan adaylar tercih edebilecek.Adayların tercih ettikleri yükseköğretim programlarının koşullarını karşılamaları gerekecek.2026-DGS Başvuru Kılavuzu ile tercih ve ek yerleştirmeye ilişkin açıklamalardaki ilke ve kurallar geçerli olacak.Ek yerleştirme için ayrıca kılavuz yayımlanmayacak2026-DGS ek yerleştirmeye ilişkin tablolar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı. Ek yerleştirme süreci için ayrıca bir kılavuz hazırlanmayacak.Adaylar, 2026-DGS yerleştirmesi sonucunda oluşan en düşük puanlara da ÖSYM tarafından yayımlanan sayısal bilgiler üzerinden ulaşabilecek.Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak2026-DGS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca basılı bir yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek.Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların, sonuç belgelerinde belirtilen tarihler içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecek. Yerleşen adaylara ilişkin fotoğraflı yerleştirme sonuçları ise ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) elektronik ortamda gönderilecek.Mezun olamayan adaylar için şartlı kayıt imkanıYükseköğretim Genel Kurulunun 2 Temmuz 2026 tarihli kararına göre, 2026-DGS ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt tarihleri içerisinde ön lisans programından mezun olamadığı için kayıt yaptıramayan bazı adaylara şartlı kayıt imkanı tanınacak.Staj, bütünleme sınavı veya tek ders sınavı gibi süreçlerin ardından mezuniyet hakkı kazandığını belgeleyen ön lisans öğrencileri, yerleştirildikleri lisans programlarına 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçici kayıt yaptırabilecek. Bu tarihe kadar mezuniyetini belgeleyemeyen adayların geçici kayıtları silinecek.
Başlıklar :ösymdgs ek tercihölçme seçme ve yerleştirme merkezi2026 dgs
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