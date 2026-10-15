Kocaeli'de okullar tatil mi? Valilikten 16 Ekim için eğitim ve idari izin kararı

Kocaeli'de okullar tatil mi? Valilik kararını açıkladı

Kocaeli'de okullar tatil mi sorusuna ilişkin beklenen açıklama Kocaeli Valiliğinden geldi. Valilik, sağanak yağışın 16 Ekim Cuma günü etkisini azalarak da olsa sürdürmesinin beklendiğini belirterek, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Karar, 16 Ekim 2026 Cuma günü için geçerli olacak.





Hangi kamu çalışanları idari izinli sayılacak?





Valiliğin açıklamasına göre kamu kurumlarında görev yapan bazı çalışanlar da 16 Ekim'de bir gün idari izinli sayılacak.





İdari izin kapsamında yer alan gruplar şöyle:

- Gaziler ve malul gaziler,

- Hamile çalışanlar,

- Engelli çalışanlar,

- Kronik hastalığı bulunan personel,

- Rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan çalışanlar,

- 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel.





Kurumların çalışma işleyişi açısından mesaisi zorunlu olan personel ise idari izin kapsamının dışında tutulacak.