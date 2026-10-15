Kocaeli'de okullar tatil mi? Valilikten 16 Ekim için eğitim ve idari izin kararı
Kocaeli’de 16 Ekim 2026 Cuma günü için eğitim ve çalışma düzenine ilişkin yeni kararlar açıklandı. Kocaeli Valiliği, kentte etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Belirli gruplardaki kamu çalışanları idari izinli sayılırken, motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelere yönelik trafik yasağı da saat 08.00’e kadar uzatıldı. Kartepe ve Başiskele’de metrekareye düşen yağış miktarı dikkat çekici seviyelere ulaşırken, ekiplerin kent genelindeki müdahale çalışmaları sürüyor.
Kocaeli'de okullar tatil mi sorusu, kentte etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından yanıt buldu. Kocaeli Valiliği, 16 Ekim 2026 Cuma günü kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini, belirli gruplardaki kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını açıkladı.
Kocaeli'de okullar tatil mi? Valilik kararını açıkladı
Kocaeli'de okullar tatil mi sorusuna ilişkin beklenen açıklama Kocaeli Valiliğinden geldi. Valilik, sağanak yağışın 16 Ekim Cuma günü etkisini azalarak da olsa sürdürmesinin beklendiğini belirterek, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Karar, 16 Ekim 2026 Cuma günü için geçerli olacak.
Hangi kamu çalışanları idari izinli sayılacak?
Valiliğin açıklamasına göre kamu kurumlarında görev yapan bazı çalışanlar da 16 Ekim'de bir gün idari izinli sayılacak.
İdari izin kapsamında yer alan gruplar şöyle:
- Gaziler ve malul gaziler,
- Hamile çalışanlar,
- Engelli çalışanlar,
- Kronik hastalığı bulunan personel,
- Rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan çalışanlar,
- 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel.
Kurumların çalışma işleyişi açısından mesaisi zorunlu olan personel ise idari izin kapsamının dışında tutulacak.
Kartepe'de yağış 214,9 kilograma ulaştı
Kocaeli'de etkili olan sağanak sırasında bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 200 kilogramı aştı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin verilerine göre, 14 Ekim saat 21.30 ile 15 Ekim saat 17.00 arasında kent genelinde metrekareye düşen ortalama yağış miktarı 96,3 kilogram olarak ölçüldü.
Ekim ayındaki uzun yıllar yağış ortalamasının yaklaşık 85-90 kilogram seviyesinde olduğu belirtilirken öne çıkan ölçümler şöyle gerçekleşti:
- Kartepe: 214,9 kilogram
- Başiskele: 197,8 kilogram
- Kocaeli geneli ortalaması: 96,3 kilogram
Kartepe'deki yağış miktarının uzun yıllar ekim ayı ortalamasının 2,4 katına, Başiskele'de ise 2,2 katına ulaştığı bildirildi.
3 bin 16 personel ve 954 araç sahada
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağanağın yol açtığı olumsuzluklara karşı kent genelinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Müdahalelerde 3 bin 16 personel ile 954 araç görev yaptı.
Ekipler su baskınlarına müdahale ederken, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi, riskli bölgelerde güvenlik önlemlerinin alınması ve kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürüttü.
Mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi
Yuvacık Barajı yolunda yaşanan toprak kaymasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler 24 kişiyi güvenli alana tahliye etti.
Seymen Battı Çıktı mevkisindeki su baskınında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Çuhane Deresi'nin Ford servisi önünde mahsur kalan 15 çalışan ise botlarla güvenli bölgeye çıkarıldı.
Gebze'nin Mudarlı Mahallesi'nde derenin taşması sonucu mahsur kalan 3 kişi kurtarılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Başiskele Sahil Yolu'nda gebe hasta taşıyan bir ambulansın mahsur kalması üzerine de UMKE ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Hasta ve sağlık personelinden oluşan 4 kişinin tahliyesi tamamlandı.
İSU'ya 1833 yağmur suyu talebi ulaştı
Yoğun yağış sırasında İSU Genel Müdürlüğüne 1833 yağmur suyu talep kaydı ulaştı. İtfaiye Dairesi Başkanlığına yapılan olay ve ihbar sayısı ise 650 olarak açıklandı.
Motosiklet ve motokuryeler için yasak uzatıldı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'de motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yönelik yasak da uzatıldı.
Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda kentte gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın devam etmesinin beklendiğini bildirdi.
Bu kapsamda söz konusu araç ve sürücülere yönelik trafik yasağı 16 Ekim saat 08.00'e kadar devam edecek.
Sağanak için uyarı sürüyor
Kocaeli Valiliği, yağışların ilerleyen saatlerde de devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Dere yatakları ve su havzalarının çevresinde dikkatli olunması, resmi kanallardan yapılan güncel uyarıların takip edilmesi ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yetkililere ulaşılması istendi.