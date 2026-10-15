Tekirdağ’da okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma Tekirdağ’da okullar tatil oldu mu? Son dakika açıklamaları
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak yağış, akşam saatlerinde kent genelinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, MGM, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgede yağışların yeniden başlayacağını duyurdu. Öğrenci ve veliler ise yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Tekirdağ’da yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada yağışların İstanbul'un başta Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.
Yeni yağışlı sistemin sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskini beraberinde getirebileceği vurgulandı. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi?
Tekirdağ'da yarın yani 16 Ekim Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin Tekirdağ Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.