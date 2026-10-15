Yarın okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Bursa, Yalova ve Sakarya'da okullar tatil olacak mı?
İstanbul'da okullar tatil mi 16 Ekim 2026 Cuma? sorusu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerin ve velilerin gündemine geldi. Bugün okula gitmeyen milyonlarca öğrenci, yarın derslerin yeniden başlayıp başlamayacağını öğrenmek istiyor. Öğretmenler ve veliler de eğitim öğretim takvimine ilişkin yeni bir karar alınıp alınmadığını araştırıyor. İstanbul genelinde etkili olan hava koşullarının ardından gözler, 16 Ekim Cuma gününe yönelik olası yeni bir tatil açıklamasına çevrildi. Özellikle sabah saatlerinde okula gitmeye hazırlanan öğrenciler, İstanbul Valiliği tarafından yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da okullar tatil mi, eğitim öğretime ara verilecek mi? İstanbul Valiliği yarın için yeni bir açıklama yaptı mı? İşte merak edilen ayrıntılar…
16 Ekim İstanbul okul tatili kararı öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından, cuma günü okulların açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Bugünü evlerinde geçiren öğrenciler, yarın yeniden ders başı yapıp yapmayacaklarını öğrenmek için resmi duyuruları araştırıyor. Veliler ise çocuklarının okul programını netleştirmek ve günlük planlarını buna göre yapmak istiyor. Hava koşullarına ilişkin gelişmelerin ardından eğitim takviminde yeni bir değişiklik olup olmayacağına yönelik beklenti sürüyor. Peki, İstanbul'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okul var mı, yok mu? Okullar ikinci gün de tatil edilecek mi? İstanbul Valiliği'nden yeni bir duyuru geldi mi? İşte son durum…
16 EKİM YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul’da etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Vali Davut Gül, İstanbul genelindeki okulların cuma günü de tatil edildiğini açıkladı. Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda ise kararın üniversite yönetimleri tarafından alınacağını belirtti. Kamuda idari iznin yarın da devam edeceğini açıklayan Vali Gül, motosikletlere trafik yasağının da sürdüğünü hatırlattı.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Perşembe Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14°C 17°C
Cuma Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 12°C 15°C
Cumartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 9°C 16°C
Pazar Sağanak Yağışlı 13°C 19°C
Marmara ve Kuzey Ege’de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor!
Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, 14.10.2026 Çarşamba günü, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir,Yalova, Kocaeli ve Bursa’nın batısı ile İzmir ve Manisa’nın kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşıma aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.