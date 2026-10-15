Yarın okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Bursa, Yalova ve Sakarya'da okullar tatil olacak mı?

16 Ekim İstanbul okul tatili kararı öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından, cuma günü okulların açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Bugünü evlerinde geçiren öğrenciler, yarın yeniden ders başı yapıp yapmayacaklarını öğrenmek için resmi duyuruları araştırıyor. Veliler ise çocuklarının okul programını netleştirmek ve günlük planlarını buna göre yapmak istiyor. Hava koşullarına ilişkin gelişmelerin ardından eğitim takviminde yeni bir değişiklik olup olmayacağına yönelik beklenti sürüyor. Peki, İstanbul'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okul var mı, yok mu? Okullar ikinci gün de tatil edilecek mi? İstanbul Valiliği'nden yeni bir duyuru geldi mi? İşte son durum…