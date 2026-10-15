Yalova'da cuma günü okullar tatil mi? 16 Ekim idari izin var mı? Valilikten son dakika duyurusu
Yalova’da okullar için 16 Ekim Cuma gününe ilişkin beklenen açıklama Yalova Valiliğinden geldi. Kentte etkili olan sağanak yağışların ardından “Yalova’da okullar tatil mi, cuma günü eğitim olacak mı?” soruları gündeme gelirken, Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta öğrenciler ve bazı kamu çalışanlarını ilgilendiren kararı duyurdu.
Yalova’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitim ve öğretime verilen ara bir gün daha uzatıldı. Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, 16 Ekim Cuma günü okulların tatil olduğunu açıklarken öğrencilere de kitap okuma çağrısında bulundu.
Yalova’da okullar cuma günü de tatil
Yalova’da okullar tatil mi sorusu, Yalova Valiliğinin son kararıyla yanıt buldu. Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitim ve öğretime verilen ara, 16 Ekim Cuma günü de devam edecek.
Son meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların etkisini azaltarak cuma günü de sürmesinin beklendiği bildirildi. Bu nedenle il genelindeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün daha ara verildi.
Vali Usta öğrenciler için mesaj yayımladı
Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta da kararı öğrencilere hitaben yaptığı açıklamayla duyurdu.
Usta, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili Çocuklar, 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitim öğretime verilen ara 16 Ekim 2026 Cuma günü (yarın) 1 gün daha uzatılmıştır. Bu arayı kitap okuyarak geçireceğinizi biliyorum.”
Kimler idari izinli sayılacak?
16 Ekim Cuma günü alınan karar kapsamında;
Resmi ve özel okullarda eğitim yapılmayacak.
Özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilecek.
Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel idari izinli sayılacak.
Engelli personel idari izinli olacak.
Çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.
Kentte yağışların cuma günü etkisini azaltarak sürmesi beklenirken, eğitim ve öğretime verilen ara 16 Ekim boyunca devam edecek.