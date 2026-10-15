Kırklareli’de yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma Valilikten son dakika tatil haberi geldi mi?
İstanbul genelinde dün etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. İstanbul Valiliği, yağışların yarın sabahtan itibaren Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Bu uyarı sonrası Kırklareli’de yarın okullar tatil olacak mı, 16 Ekim Cuma Kırklareli’de okul var mı? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.
Kırklareli’de yarın okullar tatil mi?
Kırklareli’de yarın yani 16 Ekim Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin Kırklareli Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.
Yarın sabah saatlerinden itibaren bölgede yağışların yeniden başlayacağı aktarılan açıklamada, yağışların İstanbul'un başta Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, yağışların yarın gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cumartesi günü İstanbul genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli şekilde devam etmesinin beklendiği bildirildi.