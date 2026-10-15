Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: HGS ödeme sistemi değişti
Sürücüleri yakından ilgilendiren Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ödemelerinde yeni bir döneme girildi. Uzun yıllardır uygulanan standart sistemde yapılan radikal değişiklikle birlikte, kaçak geçiş ödemelerinde başkasının plakası üzerinden işlem yapma devri tamamen kapandı. Yeni düzenlemeye göre, artık yalnızca araç ruhsat sahipleri e-Devlet üzerinden kendi araçlarına ait borçları ödeyebilecek.
Geçmişte sadece plaka bilgisi girilerek herkes tarafından kolayca sorgulama ve geçiş ihlali ödemesi yapılabiliyorken, güncellenen sistem kullanıcıları doğrudan e-Devlet kapısına yönlendiriyor. Yeni altyapıda, bir aracın ihlalli geçiş yapıp yapmadığını öğrenmek ve borcunu kapatmak sadece ruhsat sahibinin yetkisinde olacak.
Ödeme işlemleri için yeni süreç
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Yeni sistemde HGS borcu ödemek eskiye kıyasla daha detaylı bir işlem sırası gerektiriyor. Şu an için e-Devlet mobil uygulamasından desteklenmeyen ve yalnızca web tarayıcısı üzerinden gerçekleştirilebilen ödeme işlemleri için şu adımların izlenmesi gerekiyor:
• Web tarayıcısı üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapın.
• Arama çubuğuna "Araçlarım" yazarak aratın.
• Karşınıza çıkan listeden işlem yapmak istediğiniz kendi aracınızı seçin.
• "Geçiş" sekmesine tıklayarak otoyol geçiş bilgilerinizi açın.
• İhlalli geçişiniz bulunuyorsa, ekranda sıralanan borç listesini kontrol edin.
• İlgili borç kaleminin yanındaki "Ödeme yap" butonuna tıklayarak ödeme adımına geçin.
• Banka veya kredi kartı bilgilerinizi girerek işlemi tamamlayın.
Emanet araç kullananlar için "elden ödeme" zorunluluğu
Bu sistem değişikliği, başkasının aracını emanet alan sürücülerin ödeme pratiklerini de doğrudan etkiliyor. Bir arkadaşının veya yakınının aracını ödünç alarak HGS gişelerinden geçen ve bakiye yetersizliği nedeniyle kaçak geçiş yapan kişiler, artık plaka üzerinden sisteme girip borcu kapatamayacak.
Yeni dönemde bu sürücülerin, geçiş ihlali tutarını doğrudan ruhsat sahibinden öğrenmesi ve oluşan ücreti araç sahibine elden ödemesi gerekecek.