Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 15 Ekim Perşembe maç programı

TOKİ kiralık konut sonuçları 2026: İstanbul’da 1.071 TOKİ kiralık sosyal konut kurası ne zaman çekilecek, kura tarihi belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'da bir ilk olarak hayata geçirilen "Kiralık Sosyal Konut Projesi" bünyesinde 25 Eylül 2026 tarihinde sona eren başvuru sürecinin ardından gözler kura çekilişi ve sonuç açıklama takvimine çevrildi. İlk etapta tamamlanan 1.071 adet kiralık konut için başvuru şartlarını sağlayan adayların inceleme süreçleri TOKİ tarafından titizlikle sürdürülüyor. TOKİ duyurularına göre, hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin Ekim 2026 içerisinde gerçekleştirilmesi ve anahtar teslimlerinin aynı ay içinde tamamlanması planlanıyor. Noter huzurunda canlı yayında çekilecek kura çekilişinin kesin gün ve saati ile ilan edilecek asil/yedek isim listesi netleştiğinde, vatandaşlar kura sonuçlarına e-Devlet Kapısı üzerindeki TOKİ kura sonucu sorgulama ekranından ulaşabilecekler. Peki TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? İşte TOKİ kiralık konut projesinde son durum.