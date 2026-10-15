Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 15 Ekim Perşembe maç programı
Bugünkü maçlar futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Temsilcimiz Trabzonspor, Konferans Ligi’nde KuPS’a konuk olurken Mjallby ile Inter Escaldes da kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi’nde ise Beşiktaş, zorlu Hoffenheim deplasmanında sahaya çıkacak. Avrupa futbolunun öne çıkan ekiplerinin mücadele edeceği gecede futbolseverleri yüksek tempolu ve çekişmeli karşılaşmalar bekliyor. İşte 15 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi bugünkü maç programı.
Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği dev Avrupa gecesinde temsilcilerimiz kritik sınavlar veriyor. UEFA Konferans Ligi ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS deplasmanında galibiyet ararken; Tammelan Stadı’nda TSİ 19.45’te başlayacak bu zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Süper Lig’de yakaladığı çıkışı Avrupa’ya taşımak isteyen Bordo-Mavililer sahaya 3 puan parolasıyla çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 2. haftasında ise diğer temsilcimiz Beşiktaş, Almanya’nın güçlü ekibi Hoffenheim ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Avrupa kupalarının bu heyecan dolu fikstüründe futbol ziyafeti yaşanırken, gözler akşam saatlerinde oynanacak diğer dev karşılaşmalara çevrilmiş durumda. İşte 15 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi bugünkü maç programı.
Bugün hangi maçlar var?
13:00 Gangwon - Phnom Penh AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor HD
15:15 Svay Rieng - Shanghai Shenhua AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart
17:00 Mardin 1969 - Karagümrük Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:45 AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
19:45 NK Celje - Omonia UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
19:45 Lech Poznan - Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2
19:45 Lyon - Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 St.Gilloise - Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3
19:45 Salzburg - Milan UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1
19:45 Sparta Prag - Lilleström UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
19:45 Torreense - Sunderland UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 4
19:45 CSKA Sofya - Monaco UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 5
19:45 Egnatia - Midtjylland UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 KAA Gent - Aarhus UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Hajduk Split - Ajax UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 KuPS - Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1
19:45 Lugano - Kizilyildiz UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Mjallby - Inter Escaldes UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Panathinaikos - Borac Banja Luka UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Riga - Kairat Almaty UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
19:45 Uni. Craiova - Getafe UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
20:00 Manisa FK - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
20:00 Muğlaspor - Bursaspor Trendyol 1. Lig TRT Türk
22:00 Benfica - Celtic UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1
22:00 Bournemouth - Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3
22:00 Celta Vigo - Juventus UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
22:00 Dinamo Zagreb - Anderlecht UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 4
22:00 Ferencvaros - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
22:00 Hoffenheim - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi TRT 1
22:00 Jagiellonia - Ararat UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
22:00 Marsilya - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2
22:00 NEC Nijmegen - Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
22:00 Rennes - OFI Crete UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok
22:00 Atalanta - Pafos UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Brann - Lincoln City UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Brighton - Kauno Zalgiris UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Kopenhag - Braga UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 5
22:00 Freiburg - Jablonec UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Hearts - Nordsjaelland UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 St.Truiden - Iberia 1999 UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok
22:00 Twente - Thun UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok.