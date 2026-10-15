İŞKUR Gençlik Programı başvurusu 2026 başladı mı? Üniversite İŞKUR Gençlik Programı hangi üniversitelerde var?
İŞKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Gençlik Programı’nda başvuru tarihleri üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş deneyimi kazanmalarını ve gelir elde etmelerini amaçlayan programın başvuru takvimi İŞKUR üzerinden duyuruluyor. Programa kabul edilen öğrencilere, katılım sağladıkları her gün için İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için belirlenen 1.375 TL cep harçlığı ödeniyor. İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuru süreci 13 Ekim 2026 itibariyle başladı. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte detaylar.
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını sürdürürken iş deneyimi kazanmalarını ve çalışma hayatına daha hazırlıklı hale gelmelerini amaçlayan önemli desteklerden biri olarak öne çıkıyor. Program kapsamında öğrenciler, belirlenen alanlarda görev alarak hem mesleki becerilerini geliştirme hem de gelir elde etme imkânı buluyor. Başvuru şartları, kontenjanlar, çalışma süresi ve ödenecek ücretler ise programa katılmak isteyen gençler tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR Gençlik Programı başvurularının ne zaman başlayacağı ve kimlerin başvurabileceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.
İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvurusu başladı mı?
Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "2026-2027 eğitim-öğretim döneminde üniversite öğrencilerimize yönelik İŞKUR Gençlik Programı başvuruları çok yakında başlıyor. Başvurular, e-Şube ve İŞKUR Mobil üzerinden alınacaktır." denildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programına ilişkin yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük 1.375 TL, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19.250 TL gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular tamamen dijital ortam üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, esube.iskur.gov.tr adresine e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Online İşlemler > İş Arayan > Gençlik Programı / İUP Başvuruları" adımlarını takip ederek kendi üniversitelerine ait ilanlara başvuru yapabiliyor.
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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI DESTEĞİ 2026 NE KADARDI?
İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026 yılı için günlük ödeme 1.375 TL olarak uygulanıyor. Gençlerin eline geçecek toplam tutar ise kampüste görev aldıkları gün sayısına göre değişiyor. Katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KATILIM ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak) şartları aranır.