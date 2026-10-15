Yalova’da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma Valilikten son dakika açıklama var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Yalova'da da sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağış kısa sürede şiddetini artırarak derelerin taşmasına, cadde ve sokakların suyla kaplanmasına neden oldu. Bugün okulların tatil edildiği Yalova’da yarın için tatil haberi gelip gelmediği merak konusu. Peki yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma Valilikten tatil haberi geldi mi?
Yalova'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Armutlu ilçesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yalova’nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın durması için dere üzerindeki köprüde kurban kesildi.
İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su baskınları oluşurken, bir grup vatandaş yağışın sona ermesi için kurban kesti. Dere üzerindeki köprüde gerçekleştirilen kurban kesimi dikkat çekti.
Yalova’da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma Valilikten açıklama geldi mi?
16 Ekim Cuma günü okulların tatil edildiğine dair Yalova Valiliğinden şuana kadar resmi bir açıklama gelmedi.
Yalova’da okullar bugün tatil edildi
Yalova Valiliği, yarın beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bugün 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre 15 Ekim Perşembe günü kentte aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.
Açıklamada, öğrencilerin sağlığı ve güvenliğiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışının da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.