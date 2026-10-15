Sakarya'da okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Sakarya'da okullar tatil oldu mu? Valilik açıklamaları son durum
15 Ekim Sakarya okul tatili kararı öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, yetkililerden gelen açıklama sonrasında kararın kapsamı araştırılmaya başlandı. Özellikle sabah saatlerinde okula gitmesi gereken öğrenciler, perşembe günü derslerin işlenip işlenmeyeceğini öğrenmek istiyor. Veliler de çocuklarının okula gidip gitmeyeceğine ilişkin planlarını alınan karara göre şekillendiriyor. Sakarya genelindeki eğitim kurumlarını ilgilendiren açıklama, üniversitelerin durumuna ilişkin soruları da beraberinde getiriyor. Öğrenciler ve aileler, tatil kararının hangi kurumlarda geçerli olduğunu ve eğitim faaliyetlerinin ne zaman devam edeceğini öğrenmek için gelişmeleri takip ediyor. Peki, Sakarya'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okullar açık mı, eğitime ara verildi mi? Üniversitelerde ders yapılacak mı? İşte kararın ayrıntıları…
Sakarya 15 Ekim 2026 okul tatili gündemi, kuvvetli yağış beklentisiyle birlikte öğrenci ve velilerin yakın takibine girdi. Kentte eğitim öğretime ilişkin yapılan açıklamanın ardından, perşembe günü okulların açık olup olmayacağı ve kararın hangi kurumları kapsadığı araştırılıyor. Sabah saatlerinde okula gitmesi gereken öğrenciler, ders programlarında değişiklik olup olmadığını öğrenmek isterken veliler de günlük planlarını buna göre yapmaya çalışıyor. Eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin kararın ayrıntıları, üniversitelerin durumu ve okulların yeniden açılacağı tarih de merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Sakarya'da yaşayan aileler, herhangi bir belirsizlik yaşamamak için açıklanan kararın kapsamını öğrenmeye odaklanıyor. Peki, Sakarya'da 15 Ekim Perşembe günü okul var mı, yok mu? Tatil kararı hangi eğitim kurumlarında uygulanacak ve dersler ne zaman devam edecek? İşte merak edilen ayrıntılar…
SAKARYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Sakarya genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda, üniversiteler hariç, 15 Ekim Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.
Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi. Beklenen kuvvetli yağışın günlük hayatı olumsuz etkilemesinin ve ulaşımda aksamalara neden olmasının değerlendirildiği ifade edildi.
Açıklamada, olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda, üniversiteler hariç 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
KÜÇÜK ÇOCUKLU VE HAMİLE KADIN ÇALIŞANLARA İZİN
Eğitime ara verilen günde, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.