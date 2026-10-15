Sakarya'da okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Sakarya'da okullar tatil oldu mu? Valilik açıklamaları son durum

Sakarya 15 Ekim 2026 okul tatili gündemi, kuvvetli yağış beklentisiyle birlikte öğrenci ve velilerin yakın takibine girdi. Kentte eğitim öğretime ilişkin yapılan açıklamanın ardından, perşembe günü okulların açık olup olmayacağı ve kararın hangi kurumları kapsadığı araştırılıyor. Sabah saatlerinde okula gitmesi gereken öğrenciler, ders programlarında değişiklik olup olmadığını öğrenmek isterken veliler de günlük planlarını buna göre yapmaya çalışıyor. Eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin kararın ayrıntıları, üniversitelerin durumu ve okulların yeniden açılacağı tarih de merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Sakarya'da yaşayan aileler, herhangi bir belirsizlik yaşamamak için açıklanan kararın kapsamını öğrenmeye odaklanıyor. Peki, Sakarya'da 15 Ekim Perşembe günü okul var mı, yok mu? Tatil kararı hangi eğitim kurumlarında uygulanacak ve dersler ne zaman devam edecek? İşte merak edilen ayrıntılar…