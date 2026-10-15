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Sel mağduru araç sahiplerine kritik uyarı: O hatayı yapanlara 600 bin liralık ekstra fatura çıkıyor

Sel mağduru araç sahiplerine kritik uyarı: O hatayı yapanlara 600 bin liralık ekstra fatura çıkıyor

11:11, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:11, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Sel mağduru araç sahiplerine kritik uyarı: O hatayı yapanlara 600 bin liralık ekstra fatura çıkıyor

İstanbul'u teslim alan şiddetli yağışların ardından sel sularına gömülen yüzlerce araçta ağır hasar oluştu. Kasko poliçeleri üzerinden masrafların karşılanması için tanınan kritik 5 günlük süre hızla daralırken, uzmanlardan sular altında kalan otomobillere kesinlikle yapılmaması gereken müdahalelere karşı "600 bin liralık fatura" uyarısı geldi. Peki, sel hasarlı bir araç kurtarılırken ilk adım ne olmalı, aracı perte çıkanlar ne yapmalı? İşte araç sahiplerinin hak kaybı yaşamamak için mutlaka bilmesi gereken hasar süreci rehberi...

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından yüzlerce araç sel sularına kapılarak 

ağır hasar gördü. Kaporta, elektronik ve mekanik aksamlarında ciddi tahribat oluşan birçok otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçların bir kısmı doğrudan perte ayrılacak. Tamiri mümkün olan araçlar için ise kasko poliçeleri üzerinden masrafların karşılanması bekleniyor. 

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından yüzlerce araç sel sularına kapılarak&nbsp;ağır hasar gördü. Kaporta, elektronik ve mekanik aksamlarında ciddi tahribat oluşan birçok otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçların bir kısmı doğrudan perte ayrılacak. Tamiri mümkün olan araçlar için ise kasko poliçeleri üzerinden masrafların karşılanması bekleniyor.&nbsp;

Poliçenizin kapsamını ve teminatlarınızı inceleyin

Sigorta şirketleri tarafından sunulan kasko poliçeleri; dar kasko, standart kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere dört farklı kategoride değerlendiriliyor. Sel sularından zarar gören bir aracın onarım veya pert masraflarının karşılanabilmesi için, sahip olduğunuz poliçe türünde "sel ve su baskını" teminatının açıkça yer aldığını teyit etmeniz büyük önem taşıyor.

Poliçenizin kapsamını ve teminatlarınızı inceleyinSigorta şirketleri tarafından sunulan kasko poliçeleri; dar kasko, standart kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere dört farklı kategoride değerlendiriliyor. Sel sularından zarar gören bir aracın onarım veya pert masraflarının karşılanabilmesi için, sahip olduğunuz poliçe türünde "sel ve su baskını" teminatının açıkça yer aldığını teyit etmeniz büyük önem taşıyor.

Hasar bildirimi için 5 günlük süreyi kaçırmayın

Araçlarında sel hasarı oluşan kazazedelerin ellerini çabuk tutması gerekiyor. Mevzuata göre, kasko şirketine hasar bildiriminin en geç 5 gün içinde yapılması şart. Ekspertiz faaliyetlerinin hızla başlayabilmesi ve aracınızın onarım ya da tazminat sürecinin sekteye uğramaması adına sigorta şirketinize vakit kaybetmeden başvurmalısınız.

Hasar bildirimi için 5 günlük süreyi kaçırmayınAraçlarında sel hasarı oluşan kazazedelerin ellerini çabuk tutması gerekiyor. Mevzuata göre, kasko şirketine hasar bildiriminin en geç 5 gün içinde yapılması şart. Ekspertiz faaliyetlerinin hızla başlayabilmesi ve aracınızın onarım ya da tazminat sürecinin sekteye uğramaması adına sigorta şirketinize vakit kaybetmeden başvurmalısınız.

Aracınızı kesinlikle çalıştırmayı denemeyin!

Sular altında kalmış bir araca yapılabilecek en büyük kötülük, kontağı çevirip marş basmaktır. Uzmanlar, bu hatanın aracı tamamen kullanılamaz hale getirebileceği konusunda uyarıyor:


Aracınızı kesinlikle çalıştırmayı denemeyin!Sular altında kalmış bir araca yapılabilecek en büyük kötülük, kontağı çevirip marş basmaktır. Uzmanlar, bu hatanın aracı tamamen kullanılamaz hale getirebileceği konusunda uyarıyor:

• Büyük maliyet riski: Suya gömülmüş bir araçta marşa basılması, suyun doğrudan piston yuvalarına dolmasına neden oluyor. Bu durumda motorun indirilerek tamamen revize edilmesi veya yetkili servisler tarafından sıfır "sandık motor" takılması gerekiyor. Bu da araç sahibine en az 600 bin liralık ekstra bir fatura çıkarıyor.

• Büyük maliyet riski: Suya gömülmüş bir araçta marşa basılması, suyun doğrudan piston yuvalarına dolmasına neden oluyor. Bu durumda motorun indirilerek tamamen revize edilmesi veya yetkili servisler tarafından sıfır "sandık motor" takılması gerekiyor. Bu da araç sahibine en az 600 bin liralık ekstra bir fatura çıkarıyor.

• Çekici kullanımı: Hasarlı araç, marşa basılmadan olduğu yerden çekici yardımıyla alınmalı ve yetkili ya da özel servise güvenli bir şekilde nakledilmelidir.

• Çekici kullanımı: Hasarlı araç, marşa basılmadan olduğu yerden çekici yardımıyla alınmalı ve yetkili ya da özel servise güvenli bir şekilde nakledilmelidir.

• Elektrikli araçlara dikkat: Eğer hasar gören otomobil elektrikli ise, sistemdeki olası bir kaçak nedeniyle yüksek akıma kapılma riski bulunuyor. Bu nedenle araca müdahale ederken ekstra hassasiyet gösterilmelidir.

• Elektrikli araçlara dikkat: Eğer hasar gören otomobil elektrikli ise, sistemdeki olası bir kaçak nedeniyle yüksek akıma kapılma riski bulunuyor. Bu nedenle araca müdahale ederken ekstra hassasiyet gösterilmelidir.
Başlıklar :sel mağduruaraç hasarıkasko poliçesisel hasarıi̇stanbulşiddetli yağış
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