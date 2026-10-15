Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 başvuruları başladı mı? Hastanelere yeni personel alımı kılavuzu, kadro ve branş dağılımı ile kontenjanlar belli oldu mu?
ÖSYM tarafından 2026-KPSS Lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kamu kurumlarının personel alım ilanlarına çevrildi. KPSS Ön Lisans sonuçlarının ise 30 Ekim'de açıklanması beklenirken, kamu kurumlarına atanmayı bekleyen yüz binlerce aday Sağlık Bakanlığı'nın yılın son çeyreğinde gerçekleştirmesi beklenen 2026/2 personel ve işçi alımına odaklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yeni personel alımlarına ilişkin açıklamaları adaylar arasında büyük heyecan oluştururken; 2026/2 KPSS atama takvimi, kadro ve branş dağılımı, KPSS şartı, sözleşmeli personel (4/B) kontenjanları ve İŞKUR üzerinden yapılacak işçi alımının detayları merak konusu oldu. İşte Sağlık Bakanlığı hastanelere yeni personel alımı ile kadro, kontenjan, branş dağılımı, ÖSYM başvuru kılavuzu sözleşmeli personel-işçi alımına ilişkin detaylar.
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastaneler ve sağlık kuruluşlarında görev almak isteyen yüz binlerce adayın heyecanla beklediği 2026/2 Sağlık Bakanlığı personel ve sürekli işçi alımı süreci, sağlık camiasının en çok odaklandığı konuların başında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM kanadından gelecek resmi duyurular yakından takip ediliyor. Bakanlık bünyesine yapılacak 4/B sözleşmeli sağlık personeli (hemşire, ebe, sağlık tekniker/teknisyeni, fizyoterapist, psikolog) alımları ÖSYM üzerinden yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile gerçekleştirilecek; hastanelere temizlik, güvenlik ve bakım hizmetlerinde istihdam edilecek sürekli işçi alımları ise İŞKUR (esube.iskur.gov.tr) üzerinden kura yöntemiyle yapılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni personel alımlarına ilişkin yaptığı açıklamayla Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylara müjde verdi.
Sağlık Bakanlığı personel alımı olacak mı, yeni alımlar ne zaman?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026-KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen sağlık personeli atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada ilanın birkaç hafta içinde duyurulacağını açıkladı. Türkiye'de kamu ve özelde 1,5 milyona yakın çalışanla hizmet verdiklerini belirten Bakan Memişoğlu, açılan yeni hastanelerin personel ihtiyacını karşılamak üzere atama takviminin Maliye Bakanlığı ile koordineli şekilde netleştiğini vurguladı.
TRT Haber'in Urla Karantina Adası'ndaki özel yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin tütünle mücadelede geçmişte önemli başarılar elde ettiğini, ancak son süreçte sigara kullanım oranlarında artış gözlemlendiğini ifade etti. Bakan Memişoğlu Sağlık Bakanlığı'nın yeni alımlarına ilişkin olarak şunları söyledi: "Türkiye'de sağlıkla ilgili büyük bir sağlık ordumuz var. 950 bini kamuda, yaklaşık 600 bini de özel ve üretim sektöründe olan 1,5-2 milyona yakın bir "sağlık ordusu" dediğimiz cengaverlerle, özverisiyle hayatını sağlığa ve insanlığa adamış insan ordusuyla çalışıyoruz. Gerçekten her birine teşekkür ediyorum. Biz tabii atamaları Maliye Bakanlığı ve Strateji Başkanlığımızla görüşüyoruz. Çok yakın zamanda ilan edeceğiz, hiç merak etmesinler.
Şimdi 2026 KPSS'si de oldu, sonuçları da ilan edildi. Birkaç hafta içinde inşallah alım konusunda insanlarımıza duyuru yapacağız. Bunu bir müjde olarak kabul etmiyoruz, çünkü biz zaten alacağız dedik. O konuda insanlarımız merak etmesinler çalışan, mezun olan arkadaşlarımız. Onların büyük bir kısmı. Çok yakında, çünkü zaten hastane açıyoruz. Şimdi zaten personele ihtiyacımız da oluyor. Onları inşallah çok yakın zamanda kendi ordumuza dahil edeceğiz."
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için belirlenen 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak bu kontenjanların tamamını kapsayan ortak bir başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, haziran ayında yaptığı açıklamada 2026 KPSS'nin ardından yeni hekim dışı personel alımı planladıklarını duyurmuştu. Yıl sonuna işaret eden bu açıklama, sağlık alanında atama bekleyen mezunların yeni ilan beklentisini artırdı.
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu başladı mı?
2026 yılı için belirlenen sözleşmeli sağlık personeli alımına dair başvuru ekranı açılmadı. Adayların beklediği genel tercih kılavuzu ve başvuru tarihleri henüz ilan edilmedi. Kamu hastanelerinde görev almak isteyen adaylar için başvuru yöntemi, aranan mesleki nitelikler ve tercih süresi ilgili kadroya ilişkin resmi ilanla belirlenecek.
Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı branş ve kadro dağılımı nasıl?
21 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve pozisyon sayıları belirlendi.
Branşlara göre dağılım şöyle:
Uzman tabip: 22.983
Tabip: 3.652
Sağlık memuru: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1
Sağlık teknikeri: 1
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, açıklandı mı?
Hastanelerde, sağlık merkezlerinde ve diğer kamu sağlık kuruluşlarında çalışmayı hedefleyen adayların karşılaması gereken koşullar, istihdam edilecekleri pozisyonun niteliğine göre değişiyor.
Sağlık Bakanlığı'nın KPSS ile gerçekleştireceği yeni personel alımına ilişkin eğitim şartları, kullanılacak puan türleri ve mesleki yeterlilikler henüz yeni bir kılavuzla açıklanmadı.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?
Sağlık Bakanlığı'nın personel alımlarında daha önce ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme yöntemi kullanılmıştı. Yeni dönemde aynı yöntem uygulanırsa adaylar, yayımlanacak tercih kılavuzundaki kadroları inceleyerek ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercih yapabilecek.
Bu nedenle adayların başvurular açıldığında Sağlık Bakanlığı, ÖSYM ve ilgili il sağlık müdürlüklerinin duyurularında belirtilen işlem adımlarını esas alması gerekiyor.