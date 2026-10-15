Reyhanlı saldırısı sanığı terörist 'Mihraç Ural' yakalandı.

İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Süresiz nafaka, genel af

Boşanma ve nafaka süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak düzenlemeler için gözler 13. Yargı Paketi'ne çevrildi. Özellikle uzun yıllar devam eden nafaka yükümlülüğünün nasıl değişeceği, yeni sistemin kimleri kapsayacağı ve nafaka süresinin hangi kriterlere göre belirleneceği merak ediliyor. Hazırlanması planlanan düzenlemede yalnızca nafaka değil, boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması, velayet süreçleri ve mal paylaşımına ilişkin bazı kuralların da yeniden ele alınması bekleniyor. 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Süresiz nafaka yerine hangi sistem gelecek, nafaka süresi nasıl belirlenecek ve yeni düzenleme mevcut davaları etkileyecek mi? İşte vatandaşların merak ettiği ayrıntılar...