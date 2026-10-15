Terörist Mihraç Ural’ın yakalanmasının ardından Banyas’ta minarelerden tekbirler yükseldi

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Suriye haber ajansı SANA’nın bildirdiğine göre, “Ali Kiyali” adıyla da bilinen Mihraç Ural, sınırdan kaçmaya çalıştığı sırada Suriye istihbarat birimleri tarafından yakalandı. Operasyonun nerede gerçekleştirildiğine ve Ural’ın hangi ülkeye kaçmaya çalıştığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. (Anadolu Ajansı)

BANYAS’TA CAMİLERDEN TEKBİR SESLERİ YÜKSELDİ

Mihraç Ural’ın yakalandığı haberinin ardından Banyas kentindeki camilerde dualar edildiği ve minarelerden tekbirler getirildiği belirtildi. Yakalanma haberinin kentte yankı bulmasıyla birlikte camilerden yükselen tekbir sesleri dikkat çekti.

REYHANLI SALDIRISININ SANIKLARI ARASINDA YER ALIYORDU

Mihraç Ural, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen ve 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın sanıkları arasında bulunuyor.

TERÖRİST MİHRAÇ URAL KİMDİR?

1956 Antakya doğumlu olan Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etti. Ural, Esed ailesiyle akrabalığı olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurdu. Edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesi başta olmak üzere civar bölgelerdeki halkın Suriye rejimine sempatisini sağlamak için çalıştı. Ural, Arap Baharı ve Suriye'deki halk hareketlerinin başlamasının ardından 2012 yılı başlarında mezhepsel taban üzerinde faaliyet gösteren "İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi - Suriye Direnişi" örgütünü harekete geçirdi.

Aynı yıl, oğlu Bedrettin İbrahim Ural da Suriye ordusunda teğmen rütbesiyle göreve başladı.

Kendisine bağlı milislerle Lazkiye'nin Keseb ve Basit bölgelerinde hakimiyet kuran Ural'ın adı, 3 Mayıs 2013'te, Suriye'nin sahil şeridinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişinin öldürüldüğü katliamda geçti. Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te 52 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırılarda da rol oynamıştı. Olayı soruşturan Adana Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde, terörist Mihraç Ural'ın saldırıyı devrik Esed rejiminin istihbaratıyla planladığı tespit edilmişti.