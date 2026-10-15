Bakan Çiftçi: İstanbul'a 272 kg yağış düştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde yaşanan sel ve su baskınlarının takip edildiği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki (AFAD) kriz merkezinde açıklama yaptı.

Bakan Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda 14-15 Ekim tarihlerinde 42 ile sarı, 6 ile ise turuncu meteorolojik uyarı verildiğini hatırlatarak, "Ülkemizin genelini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, fırtına ve olumsuz hava koşullarına yönelik çalışmalarımızı ilk andan itibaren aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda; İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde son derece yoğun bir yağış kaydedilmiş; İstanbul’da yağış miktarı yer yer metrekareye 272,2 kilogram seviyesine kadar ulaşmıştır. Maalesef yaşanan bu yoğun yağış ve fırtına neticesinde İstanbul ilimizde 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Çalışmalarımız, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda, valiliklerimiz ve ilgili tüm kamu kurumlarımızın katılımıyla hassasiyetle yönetilmektedir. Merkezde AFAD Başkanımız; sahada ise başta İstanbul, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere görevlendirilen genel müdürlerimiz ve daire başkanlarımız, ekiplerimizin koordinasyonunu bizzat yerinde sağlamaktadır" dedi.

BARINMA VE GIDA DESTEĞİ

Bakan Çiftçi, sahadaki alışmalara ilişkin son verileri paylaşarak, "Uyarı verilen illerimizde toplam 9 bin 588 ihbar alınmış olup bu ihbarların 8 bin 815’i İstanbul’dan gerçekleşmiştir. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6 bin 728 vakaya ekiplerimizce ivedilikle müdahale edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşımız; AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmiştir. Ayazağa’da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Barınma ihtiyacı duyan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerimizde misafir edilmektedir. İstanbul’da halen 8 bin 597’si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 46 bin 597 personel, 2 bin 288 araç ve 14 bot sahada aktif olarak görev yapmaktadır. Ülke genelinde ise toplam 55 bin 560 personelimiz, 6 bin 574 aracımız ve 20 botumuz teyakkuz halindedir. Ayrıca ihtiyaç duyulan noktalara Afyonkarahisar, Tokat, Muğla ve Kütahya illerimizden destek ekip ve ekipmanlar sevk edilmiştir. Afet beslenme grubumuz aracılığıyla sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlarımıza 4 bin 692 adet gıda malzemesi ulaştırılmıştır" diye konuştu.

'MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer metrekareye 100 ile 120 kilogram seviyelerine ulaşması beklendiğini belirterek, "Bu kapsamda olası riskleri asgari seviyeye indirgemek amacıyla; İstanbul’da 2, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde eğitim-öğretime bugün 1 gün süreyle ara verilmiştir. Sarı uyarı verilen illerimize mesaj formları iletilmiş, turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza ise SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızdan; sel, su baskını, taşkın, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça riskli güzergahlara çıkmamalarını, dere yataklarından ve su birikintisi olan alt geçitlerden uzak durmalarını, resmi kurumlarımız ve AFAD tarafından yapılacak meteorolojik uyarıları ve duyuruları hassasiyetle takip etmelerini önemle istirham ediyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Gündem

Beykoz’da sağanak sonrası köprünün yan duvarları çöktü: Yol trafiğe kapatıldı

Gündem

İstanbul'un tarihi silüetini bozan tabela kirliliğine yapay zeka çözümü: Kapalıçarşı'nın yeni hali görenleri hayran bıraktı

Gündem

Vali Davut Gül açıkladı: İstanbul’da 84 yılın en büyük yağışı

Ekonomi

Sel mağduru araç sahiplerine kritik uyarı: O hatayı yapanlara 600 bin liralık ekstra fatura çıkıyor

Özgün

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü okul var mı, Valilikten son dakika duyurusu geldi mi?

Gündem

İstanbul araba mezarlığına döndü: Milyonlarca liralık zarar var

Gündem

Kemerburgaz'da selin bilançosu ağır oldu: Yüzlerce araç suya gömüldü