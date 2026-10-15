İstanbul'un tarihi silüetini bozan tabela kirliliğine yapay zeka çözümü: Kapalıçarşı'nın yeni hali görenleri hayran bıraktı

Tarihi mirasın korunması ve estetik kaygıların yeniden ön plana çıkması gerektiğini savunan binlerce kullanıcı, söz konusu görseli bir örnek model olarak paylaşmaya devam ediyor.

Kapalıçarşı tabela düzenlemesi (Yapay zeka ile üretildi)

Görenleri hayran bırakan yapay zeka tasarımı

İstanbul'un simge mekanlarından Kapalıçarşı, ne yazık ki her dükkanın farklı boyut, renk ve ışıklandırmalarla hazırladığı tabelalar nedeniyle zaman zaman tarihi kimliğinden uzaklaşan karmaşık bir görünüme sahne oluyor. Bir sosyal medya kullanıcısının bu soruna dikkat çekmek amacıyla yapay zeka araçları kullanarak hazırladığı "alternatif Kapalıçarşı" konsepti, sorunun çözümünün ne kadar zarif olabileceğini gözler önüne serdi.

Paylaşılan görsellerde, mevcut durumdaki neon ışıklar, devasa plastik panolar ve birbiriyle yarışan renk cümbüşünün yerini; mimari dokuyla bütünleşmiş, sade ve nostaljik bir tabela sisteminin aldığı görülüyor.

Tarihi dokuya saygı: Çözüm önerisinde neler var?

Sosyal medyada viral olan ve yetkililere ilham vermesi beklenen bu yapay zeka tasarımında, tarihi çarşılar için şu estetik standartlar ön plana çıkıyor:

• Tek tip ve sade tasarım: Dükkan tabelalarının belirli bir boyut ve standart çerçeve içine alınarak haksız görsel rekabetin önüne geçilmesi.

• Doğal materyal kullanımı: Plastik ve aşırı parlak materyaller yerine, ahşap, ferforje veya taş detaylarla desteklenmiş, tarihi dokuya uygun malzemelerin tercih edilmesi.

• Göz yormayan aydınlatma: Göz alan devasa LED'ler yerine, tabelaları yalnızca okunabilir kılacak, sıcak tonlarda ve minimal aydınlatmaların kullanılması.

• Tipografik bütünlük: Kullanılan yazı tiplerinin (fontların) Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi estetiğine göz kırpan, yine tarihi dokuya uygun hazırlanmış zarif ve okunabilir karakterlerden seçilmesi.

İstiklal Caddesi tabela düzenlemesi (Yapay zeka ile üretildi)

Görselin kısa sürede viral olmasının ardından pek çok kullanıcı, bu tarz projelerin yalnızca yapay zeka ekranlarında kalmaması gerektiğini savundu. Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı ve İstiklal Caddesi gibi İstanbul'un can damarı olan tarihi noktalar için benzer bir kentsel tasarım rehberinin acilen hayata geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Birçok şehrimizde artık uğrak noktalarda gördüğümüz tabela standartlarının megakent İstanbul’da da uygulamaya geçmesi talep ediliyor. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu tasarım, hem esnafın hem de yerel yönetimlerin estetik restorasyon konusunda ortak bir adım atması için güçlü bir ilham kaynağı olmaya aday görünüyor.

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