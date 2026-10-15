Vali Davut Gül açıkladı: İstanbul’da 84 yılın en büyük yağışı
İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışın ardından sel felaketinin bilançosu ağırlaştı. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte 84 yılın en büyük yağışının yaşandığını belirterek metrekareye 261 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildiren Gül, İstanbul genelinde okulların cuma günü de tatil edildiğini duyurdu.
METREKAREYE 261 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
İstanbul’da etkili olan sağanak, kent genelinde su baskınlarına ve sel olaylarına neden oldu. Yaşanan felaketin ardından açıklama yapan Vali Davut Gül, yağışın boyutlarına dikkat çekerek kentte 84 yılın en büyük yağışının kaydedildiğini söyledi.
Gül, metrekareye 261 kilogram yağış düştüğünü belirterek sel nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
OKULLAR CUMA GÜNÜ DE TATİL EDİLDİ
Vali Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul genelinde okulların cuma günü de tatil edildiğini duyurdu.
YAĞIŞLAR 2-3 GÜN DAHA SÜRECEK
İstanbul’da yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirten Gül, yağışların 2-3 gün daha devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Yetkililer, kentte etkili olan yağışların ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gelişmeleri takip ediyor.