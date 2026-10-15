İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü okul var mı, Valilikten son dakika duyurusu geldi mi?
İstanbul'da dün başlayan ve kent genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından İstanbul Valisi Davut Gül, son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İstanbul Valisi Gül, kentte okulların yarın (16 Ekim Cuma) da tatil edildiğini açıkladı. İstanbul'da okullar bugün de tatil edilmişti.
İstanbul, tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden uyardığı sağanak yağış dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Fırtınayla birlikte daha da şiddetlenen sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı. İş ve okul çıkış saatlerinde ise şehir adeta kabusu yaşadı. Trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı.
İstanbul'da 16 Ekim cuma günü okullar tatil edildi
İstanbul Valisi Davut Gül yaşanan sel felaketinin sonrasında 16 Ekim cuma günü de okulların tatil edildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Megakenti etkisi altına alan sağanason duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Gül açıklamasında, "1942'den sonra İstanbul'a düşen en yüksek yağış oldu. 3 Vatandaşımız tedavi altında. 14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul'a 261 kilogram yağış düştü. 2 bin 722 kişi kurtarıldı. Yarın da okullar tatil. Yağışlar yaklaşık 2-3 gün daha devam edecek." dedi.
İstanbul genelinde Salı sabahından itibaren etkisini artıran sağanak yağış, özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Son ölçümlere göre Beykoz’da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan’da 190.5 kilogram, Sarıyer’de ise 187.9 kilogram yağış düştü. Kentin genelinde yağış miktarının 100 ila 230 kilogram aralığına ulaştığı bildirildi.
İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken, araç ve yaya ulaşımında aksamalar yaşandı. Cadde üzerindeki çok sayıda iş yeri de su baskınlarından etkilendi. Yağışın ardından bölgede bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Duraklarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı kişiler iş makineleri ve traktörler yardımıyla bulundukları noktalardan çıkarıldı.