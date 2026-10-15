Kemerburgaz'da selin bilançosu ağır oldu: Yüzlerce araç suya gömüldü

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş: Kimi zaman LGBT kimi zaman Alpaslan Kuytul olduk

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dikkat çeken mali bulgular açıklandı. Başsavcılık, İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinden gerçekleştirilen ihalelerde 14 milyon 464 bin liralık kayıt dışı rüşvet ödemesi yapıldığını ve Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlerde 30,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini bildirdi. Soruşturma kapsamında aralarında Halk TV’nin de bulunduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atanırken, 17 şüpheliden 11’i gözaltına alındı. Yaşananların ardından Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, stüdyoda ekibiyle kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Toktaş, "Kimi zaman Kürt olduk, kimi zaman LGBTİ+ olduk, onların haklarını savunduk. Kimi zaman Alparslan Kuytul, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Can Atalay olduk. Onların sesi olmaya çalıştık. Şimdi o ses susturuluyor" ifadelerini kullandı.