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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi açıklandı mı?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi açıklandı mı?

14:41, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:44, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi açıklandı mı?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını sürdürürken iş deneyimi kazanmalarını ve çalışma hayatına daha hazırlıklı hale gelmelerini amaçlıyor. İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, üniversiteler tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi de programa katılmak isteyen öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi açıklandı. Peki Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman yapılacak, şartlar neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR iş birliğinde yürütülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla 2026-2027 dönemi kontenjanı 150 bine yükseltilen İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin ders saatleri dışındaki boş zamanlarında kampüs içerisinde çalışma tecrübesi kazanmalarını ve aylık gelir elde etmelerini sağlamaya devam ediyor. Günlük 1.375 TL ödeme ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) imkanı sunan program kapsamında gözler üniversitelerin ilana çıkacağı takvimlere çevrilmişken, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencilerini sevindiren resmi duyuru geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR iş birliğinde yürütülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla 2026-2027 dönemi kontenjanı 150 bine yükseltilen İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin ders saatleri dışındaki boş zamanlarında kampüs içerisinde çalışma tecrübesi kazanmalarını ve aylık gelir elde etmelerini sağlamaya devam ediyor. Günlük 1.375 TL ödeme ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) imkanı sunan program kapsamında gözler üniversitelerin ilana çıkacağı takvimlere çevrilmişken, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencilerini sevindiren resmi duyuru geldi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı?

TOGÜ ile İŞKUR Tokat İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı?TOGÜ ile İŞKUR Tokat İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

İlk resmi açıklama Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden geldi. Üniversite ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında 1500 öğrenciye iş kapısı açılacağı bildirildi. İmzalanan protokol ile ilgili konuşan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerimizin eğitim hayatlarını sürdürürken aynı zamanda iş dünyasına hazırlanmalarına olanak tanıyor. Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz kendi üniversitelerinde sorumluluk alarak deneyim kazanacak, özgüvenleri ve iş becerileri gelişecektir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, programın tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İlk resmi açıklama Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden geldi. Üniversite ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında 1500 öğrenciye iş kapısı açılacağı bildirildi. İmzalanan protokol ile ilgili konuşan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerimizin eğitim hayatlarını sürdürürken aynı zamanda iş dünyasına hazırlanmalarına olanak tanıyor. Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz kendi üniversitelerinde sorumluluk alarak deneyim kazanacak, özgüvenleri ve iş becerileri gelişecektir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, programın tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartlarları nedir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartlarları nedir?a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) Kuruma kayıtlı olmak,c) 18 yaşını tamamlamış olmak,ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak).

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak).

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:
Başlıklar :İŞKUR Gençlik ProgramıİŞKUR Gençlik Programı başvurusuTokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiİŞKUR
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