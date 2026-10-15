Yurt dışı emeklilik borçlanmasında tablo çıktı: Yurt Dışı Borçlanması Hesaplama Ekranı
Yurt dışı emeklilik borçlanması 2026 yılında, yurt dışında geçen sürelerini Türkiye’deki emeklilik hesabına dahil etmek isteyen vatandaşlar için önemli bir maliyet ortaya çıkarıyor. Günlük borçlanma tutarının 495,45 TL’ye ulaşmasıyla birlikte, daha uzun süreleri borçlanmak isteyenlerin ödemesi gereken toplam miktar da milyonlarca liraya yükseldi. Örneğin, 5 bin günlük süreyi en düşük tutar üzerinden borçlanmak isteyen bir kişinin ödemesi gereken miktar 2 milyon 477 bin 250 TL olarak hesaplanıyor. Peki 2026 yılında yurt dışı borçlanma ücreti ne kadar, 5 bin gün borçlanmanın maliyeti kaç TL oldu? İşte yurt dışı emeklilik borçlanmasında merak edilen tutarlar…
Yurt dışı emeklilik 2026 borçlanma miktarı, Türkiye’den emekli olabilmek için yurt dışında geçen çalışma veya ikamet sürelerini değerlendirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Borçlanmada günlük en düşük tutarın 495,45 TL olarak belirlenmesi, geçmiş sürelerini toplu ödeme yaparak borçlanmayı planlayanların hesaplarını da değiştirdi. Bu tutar üzerinden 5 bin günlük borçlanma yapılması halinde toplam ödeme 2 milyon 477 bin 250 TL’ye ulaşıyor. Borçlanılacak gün sayısı arttıkça ödenecek miktar da yükselirken, başvuru öncesinde toplam maliyetin hesaplanması önem taşıyor. Peki günlük yurt dışı borçlanma bedeli kaç TL, 5 bin gün için ne kadar ödeme yapılması gerekiyor? İşte 2026 yılı borçlanma hesaplaması…
Yurt Dışı Borçlanması Nasıl Yapılır? Emeklilik İçin Gün Satın Alma Rehberi
Yurt dışında çalışmış veya belirli dönemlerde yurt dışında yaşamış vatandaşlar, bu süreleri emeklilik hesabına dahil etmek için yurt dışı borçlanması imkanından yararlanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen uygulama kapsamında, şartları sağlayan kişiler yurt dışında geçirdikleri bazı süreleri karşılığında prim ödeyerek Türkiye'deki sigortalılık hizmetlerine ekletebiliyor. Yurt dışı borçlanması, emeklilik için eksik prim günü bulunan vatandaşlar açısından önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak borçlanılabilecek sürelerin kapsamı, ödenecek prim miktarı, başvurunun yapılacağı kurum ve ödeme süresi gibi ayrıntıların önceden bilinmesi gerekiyor. Ayrıca borçlanılan günlerin emeklilik koşullarına etkisi, kişinin sigortalılık geçmişine ve tabi olduğu mevzuata göre değişebiliyor.
Yurt dışı borçlanması nedir?
Yurt dışı borçlanması, yurt dışında geçen ve ilgili mevzuat kapsamında kabul edilen sürelerin belgelendirilerek belirli bir prim tutarı karşılığında Türkiye'deki sosyal güvenlik hizmetlerine dahil edilmesini sağlayan uygulamadır. Borçlanma zorunlu olmayıp şartları taşıyan vatandaşların isteği üzerine gerçekleştiriliyor.
Başvuru sahibinin borçlanabileceği süreler ve ödemesi gereken tutar, SGK tarafından ilgili kurallar çerçevesinde hesaplanıyor. Borçlanma işleminin tamamlanmasıyla kabul edilen günler, kişinin emeklilik hesabında değerlendirilebiliyor.
Hangi yurt dışı süreleri borçlanılabilir?
Yurt dışı borçlanması kapsamında değerlendirilebilen süreler genel olarak üç grupta ele alınıyor:
Yurt dışındaki sigortalılık süreleri: İlgili ülkede sigortalı olarak çalışılan ve belgelendirilebilen dönemler.
İşsizlik süreleri: Sigortalılık dönemleri arasında veya sonunda kalan ve mevzuattaki şartları karşılayan işsizlik süreleri. Bu kapsamda her bir dönemde en fazla bir yıla kadar olan süreler değerlendirilebiliyor.
Ev kadınlığı süreleri: Kadınların yurt dışında ev kadını olarak geçirdikleri ve mevzuat kapsamında kabul edilen süreler.
Ev kadınlığı kapsamında borçlanılabilecek dönemler değerlendirilirken medeni durumdan ziyade yurt dışında geçen sürenin niteliği ve diğer yasal şartlar önem taşıyor. Her yurt dışı döneminin otomatik olarak borçlanma kapsamına girmediği, sürelerin belgelerle desteklenmesi gerektiği unutulmamalı.
Yurt dışı borçlanması emekliliği nasıl etkiler?
Yurt dışı borçlanmasıyla kazanılan günler, gerekli şartlar sağlandığında kişinin Türkiye'deki prim gün sayısına eklenebiliyor. Böylece emeklilik için eksik prim günü bulunan vatandaşlar, ihtiyaç duydukları süreyi borçlanarak tamamlayabiliyor. Bununla birlikte borçlanma yapılması her durumda emeklilik yaşını düşürmüyor veya emeklilik tarihini öne çekmiyor. Borçlanılan sürelerin sigorta başlangıcına, tabi olunan sigortalılık statüsüne ve emeklilik koşullarına etkisi kişiden kişiye değişebiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde yalnızca eksik prim gününü değil, emeklilik şartlarının tamamını değerlendirmek gerekiyor.
Yurt dışı borçlanması emekliliği nasıl etkiler?
Yurt dışı borçlanmasıyla kazanılan günler, gerekli şartlar sağlandığında kişinin Türkiye'deki prim gün sayısına eklenebiliyor. Böylece emeklilik için eksik prim günü bulunan vatandaşlar, ihtiyaç duydukları süreyi borçlanarak tamamlayabiliyor.
Bununla birlikte borçlanma yapılması her durumda emeklilik yaşını düşürmüyor veya emeklilik tarihini öne çekmiyor. Borçlanılan sürelerin sigorta başlangıcına, tabi olunan sigortalılık statüsüne ve emeklilik koşullarına etkisi kişiden kişiye değişebiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde yalnızca eksik prim gününü değil, emeklilik şartlarının tamamını değerlendirmek gerekiyor.
Yurt dışı süresinin tamamı yerine bir kısmı borçlanılabilir mi?
Yurt dışında geçen sürenin tamamını borçlanmak zorunlu değil. Emeklilik için ihtiyaç duyulan gün sayısı daha azsa yalnızca gerekli süre için başvuru yapılabiliyor.
Örneğin emeklilik hesabında 60 günlük eksik bulunan bir kişinin, diğer koşullar da uygunsa, yurt dışındaki borçlanmaya elverişli süresinin iki aylık bölümünü borçlanması yeterli olabilir. Böylece tüm süreyi borçlanmak yerine ihtiyaç duyulan gün sayısına göre ödeme yapılabilir.
Ancak doğru gün sayısının belirlenmesi için kişinin mevcut hizmet dökümünü ve emeklilik koşullarını birlikte değerlendirmesi gerekiyor.
Birden fazla kez yurt dışı borçlanması yapılabilir mi?
Daha önce yurt dışında geçen sürenin yalnızca bir bölümü için borçlanma yapan kişiler, şartları karşılamaları halinde kalan süreler için yeniden başvuruda bulunabiliyor.
İlk başvuruda bütün sürenin borçlanılmamış olması, kalan günler için yeni bir başvuru yapılmasına engel oluşturmuyor. Bununla birlikte her başvuruda borçlanılacak sürelerin ve ödenecek tutarın yeniden değerlendirilmesi gerekiyor.
Yurt dışı borçlanması başvurusu nereye yapılır?
Başvurunun yapılacağı SGK birimi, kişinin Türkiye'deki sigortalılık geçmişine ve borçlanmak istediği süreye göre değişebiliyor.
Türkiye'de sigortalı çalışması bulunmayanlar, son çalışması işçi veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan statüsünde olanlar ile ev kadınlığı süreleri için borçlanma talebinde bulunanlar, ikamet ettikleri yerdeki yetkili SGK il müdürlüğü veya ilgili SGK birimine başvurabiliyor.
Türkiye'de son olarak devlet memuru statüsünde çalışmış olanlar ile ilgili mevzuat kapsamında kamu görevlisi statüsünden aylık alan veya aylık talebinde bulunan kişilerin başvuruları ise yetkili kamu görevlileri emeklilik birimi tarafından değerlendiriliyor.
Başvuru öncesinde doğru birimin belirlenmesi, işlemlerin gereksiz yere uzamasını önlemek açısından önem taşıyor. İstenen belgelerin başvuru sahibinin durumuna göre değişebileceği de göz önünde bulundurulmalı.
Yurt dışı borçlanması primi ne zaman ödenmeli?
SGK tarafından hesaplanan borçlanma tutarının, borcun ilgili kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekiyor. Süresi içinde ödenmeyen tutarlar karşılığındaki günler hizmet olarak kazanılmıyor.
Ödeme süresi içinde borcun tamamının ödenmemesi halinde, ödenmeyen sürelerin borçlanılmış hizmet olarak kabul edilmesi mümkün olmuyor. Kişi daha sonra yeniden borçlanmak isterse yeniden başvuru yapabiliyor. Yeni başvuruda geçerli hesaplama koşulları ve tutarlar dikkate alınacağından, ödenecek miktar önceki başvurudaki tutardan farklı olabilir.
Yurt dışı borçlanması için ödenen primler geri alınabilir mi?
Yurt dışı borçlanması kapsamında SGK'ya ödenen tutarların iadesi, genel olarak borçlanma işleminin emeklilik planına beklenen katkıyı sağlamadığı gerekçesiyle talep edilemiyor. Bu nedenle başvuru yapmadan önce borçlanmanın emeklilik tarihine ve aylık bağlanma koşullarına etkisinin ayrıntılı biçimde incelenmesi önem taşıyor.
Özellikle emeklilik için eksik gün sayısı, sigorta başlangıcı, tabi olunan sigortalılık statüsü ve borçlanılacak dönemin niteliği birlikte değerlendirilmelidir. Böylece gereksiz maliyet oluşmasının önüne geçilebilir.
Yurt dışı borçlanması yapmadan önce nelere dikkat edilmeli?
Yurt dışı borçlanması, eksik prim günlerini tamamlamak isteyen vatandaşlara önemli bir imkan sunuyor. Ancak her başvuru sahibinin emeklilik koşulları aynı olmadığından, borçlanılacak gün sayısının ve günlük kazanç seçiminin kişisel duruma göre belirlenmesi gerekiyor.
Başvuru öncesinde SGK hizmet kayıtlarının kontrol edilmesi, yurt dışı sürelerinin belgelenmesi, borçlanmanın emeklilik şartlarına etkisinin hesaplanması ve ödeme takviminin dikkate alınması önem taşıyor. Böylece hem maliyet hem de emeklilik planlaması açısından daha sağlıklı bir karar verilebiliyor