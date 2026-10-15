Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma Bursa'da Valilik tatil açıklaması geldi mi?

Bursa'da okullar tatil mi 15 Ekim 2026 Perşembe? sorusu, kentte etkili olan hava koşullarının ardından öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Perşembe günü okullarda eğitim öğretime devam edilip edilmeyeceğini öğrenmek isteyen aileler, Bursa Valiliği tarafından yapılacak açıklamalara odaklanıyor. Özellikle sabah saatlerinde okula gitmeye hazırlanan öğrenciler, olası bir tatil kararının kendilerini kapsayıp kapsamadığını araştırıyor. Hava koşullarına ilişkin uyarılarla birlikte eğitim takviminde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı da merak ediliyor. Veliler ise çocuklarının okula gidip gitmeyeceğini netleştirmek ve günlük planlarını buna göre düzenlemek istiyor. Peki, 15 Ekim Perşembe günü Bursa'da okullar tatil mi, okul var mı, yok mu? Bursa Valiliği eğitime ara verilmesine ilişkin açıklama yaptı mı? İşte merak edilen ayrıntılar…