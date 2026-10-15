İstanbul su kesintisi 15 Ekim 2026: İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler, sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İstanbul su kesintisi 15 Ekim 2026 tarihli İSKİ duyuruları, güne suları kesik başlayan veya planlı altyapı çalışmalarını takip eden vatandaşların bir numaralı gündem maddesi oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan güncel arıza ve bakım haritasına göre; şebeke yenileme, boru patlaması ve elektrik arızaları sebebiyle kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki birçok bölgede geçici su kesintileri uygulanıyor. Günlük işleri aksayan ve mağduriyet yaşamak istemeyen İstanbullular, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusuna yanıt arıyor. İSKİ verilerine göre Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte İSKİ ilçe ilçe su kesintisi listesi ve sorgulama ekranı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 15 Ekim 2026 Perşembe gününe ait planlı arıza ve bakım duyurusuna göre, kent genelindeki ana isale hatlarında meydana gelen arızalar ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul'un 12 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Megakentin farklı noktalarındaki mahalleleri etkileyen kesintilerden etkilenen vatandaşlar, "İSKİ sular ne zaman gelecek, kesinti ne zaman bitecek?" sorularının yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. İSKİ yetkilileri; arızaların mahiyetine göre kesintilerin süresinin değişkenlik gösterdiğini, ekiplerin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve suyun kademeli olarak vanaların açılmasıyla birlikte akşam saatlerine doğru ilgili mahallelere yeniden verileceğini bildirdi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) güncel arıza kayıtlarına göre Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi ve Şişli ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi kaydedildi. Şebeke hattındaki arızalar ve enerji kesintisi nedeniyle yaşanan aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yürütülürken, farklı bölgeler için tahmini bitiş saatleri paylaşıldı.
İSKİ İstanbul'da bugün hangi ilçede sular kesilecek?
İSKİ'nin 15 Ekim Perşembe sabahına ait arıza ve bakım kayıtlarında İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 12 ilçenin bazı mahalleleri için su kesintisi bilgileri yer aldı.
Arnavutköy
Bağcılar
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beyoğlu
Eyüpsultan
Gaziosmanpaşa
Kağıthane
Sarıyer
Sultangazi
Şişli
Kağıthane'de Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri kesinti kayıtlarında yer aldı.
Şişli'de ise 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Esentepe, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip Adıvar, Harbiye, Kuştepe, Mecidiyeköy, Meşrutiyet ve Teşvikiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda mahalle etkilenen bölgeler arasında gösterildi.