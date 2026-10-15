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Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 15 Ekim Perşembe maç programı

Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 15 Ekim Perşembe maç programı

17:40, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 17:40, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 15 Ekim Perşembe maç programı

Bugünkü maçlar futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Temsilcimiz Trabzonspor, Konferans Ligi’nde KuPS’a konuk olurken Mjallby ile Inter Escaldes da kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi’nde ise Beşiktaş, zorlu Hoffenheim deplasmanında sahaya çıkacak. Avrupa futbolunun öne çıkan ekiplerinin mücadele edeceği gecede futbolseverleri yüksek tempolu ve çekişmeli karşılaşmalar bekliyor. İşte 15 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi bugünkü maç programı.

Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği dev Avrupa gecesinde temsilcilerimiz kritik sınavlar veriyor. UEFA Konferans Ligi ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS deplasmanında galibiyet ararken; Tammelan Stadı’nda TSİ 19.45’te başlayacak bu zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Süper Lig’de yakaladığı çıkışı Avrupa’ya taşımak isteyen Bordo-Mavililer sahaya 3 puan parolasıyla çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 2. haftasında ise diğer temsilcimiz Beşiktaş, Almanya’nın güçlü ekibi Hoffenheim ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Avrupa kupalarının bu heyecan dolu fikstüründe futbol ziyafeti yaşanırken, gözler akşam saatlerinde oynanacak diğer dev karşılaşmalara çevrilmiş durumda. İşte 15 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi bugünkü maç programı.

Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği dev Avrupa gecesinde temsilcilerimiz kritik sınavlar veriyor. UEFA Konferans Ligi ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS deplasmanında galibiyet ararken; Tammelan Stadı’nda TSİ 19.45’te başlayacak bu zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Süper Lig’de yakaladığı çıkışı Avrupa’ya taşımak isteyen Bordo-Mavililer sahaya 3 puan parolasıyla çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 2. haftasında ise diğer temsilcimiz Beşiktaş, Almanya’nın güçlü ekibi Hoffenheim ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Avrupa kupalarının bu heyecan dolu fikstüründe futbol ziyafeti yaşanırken, gözler akşam saatlerinde oynanacak diğer dev karşılaşmalara çevrilmiş durumda. İşte 15 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi bugünkü maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

13:00 Gangwon 1-2 Phnom Penh AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor HD

15:15 Svay Rieng 0-0 Shanghai Shenhua AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart

17:00 Mardin 1969 - Karagümrük Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:45 AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

Bugün hangi maçlar var?13:00 Gangwon 1-2 Phnom Penh AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor HD15:15 Svay Rieng 0-0 Shanghai Shenhua AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart17:00 Mardin 1969 - Karagümrük Trendyol 1. Lig TRT Spor19:45 AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

19:45 NK Celje - Omonia UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

19:45 Lech Poznan - Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2

19:45 Lyon - Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 NK Celje - Omonia UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok19:45 Lech Poznan - Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 219:45 Lyon - Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 St.Gilloise - Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3

19:45 Salzburg - Milan UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

19:45 Sparta Prag - Lilleström UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

19:45 St.Gilloise - Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 319:45 Salzburg - Milan UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 119:45 Sparta Prag - Lilleström UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

19:45 Torreense - Sunderland UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 4

19:45 CSKA Sofya - Monaco UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 5

19:45 Egnatia - Midtjylland UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 KAA Gent - Aarhus UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Torreense - Sunderland UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 419:45 CSKA Sofya - Monaco UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 519:45 Egnatia - Midtjylland UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok19:45 KAA Gent - Aarhus UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Hajduk Split - Ajax UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 KuPS - Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1

19:45 Lugano - Kizilyildiz UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Hajduk Split - Ajax UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok19:45 KuPS - Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 119:45 Lugano - Kizilyildiz UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Mjallby - Inter Escaldes UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Panathinaikos - Borac Banja Luka UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Riga - Kairat Almaty UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Mjallby - Inter Escaldes UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok19:45 Panathinaikos - Borac Banja Luka UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok19:45 Riga - Kairat Almaty UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Uni. Craiova - Getafe UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

20:00 Manisa FK - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

20:00 Muğlaspor - Bursaspor Trendyol 1. Lig TRT Türk

19:45 Uni. Craiova - Getafe UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok20:00 Manisa FK - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 620:00 Muğlaspor - Bursaspor Trendyol 1. Lig TRT Türk

22:00 Benfica - Celtic UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

22:00 Bournemouth - Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3

22:00 Celta Vigo - Juventus UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Benfica - Celtic UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 122:00 Bournemouth - Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 322:00 Celta Vigo - Juventus UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Dinamo Zagreb - Anderlecht UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 4

22:00 Ferencvaros - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

22:00 Hoffenheim - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi TRT 1

22:00 Dinamo Zagreb - Anderlecht UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 422:00 Ferencvaros - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok22:00 Hoffenheim - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi TRT 1

22:00 Jagiellonia - Ararat UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

22:00 Marsilya - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2

22:00 NEC Nijmegen - Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

22:00 Jagiellonia - Ararat UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok22:00 Marsilya - Olympiakos UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 222:00 NEC Nijmegen - Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

22:00 Rennes - OFI Crete UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok

22:00 Atalanta - Pafos UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Rennes - OFI Crete UEFA Avrupa Ligi Yayın Yok22:00 Atalanta - Pafos UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Brann - Lincoln City UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Brighton - Kauno Zalgiris UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Brann - Lincoln City UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok22:00 Brighton - Kauno Zalgiris UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Kopenhag - Braga UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 5

22:00 Freiburg - Jablonec UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Kopenhag - Braga UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor 522:00 Freiburg - Jablonec UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Hearts - Nordsjaelland UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 St.Truiden - Iberia 1999 UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Twente - Thun UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok.

22:00 Hearts - Nordsjaelland UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok22:00 St.Truiden - Iberia 1999 UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok22:00 Twente - Thun UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok.
Başlıklar :bugünkü maçlarBeşiktaşTrabzonsporKonferans LigiUEFA Avrupa LigiKuPSHoffenheim
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