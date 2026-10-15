Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma Bursa'da Valilik tatil açıklaması geldi mi?

İstanbul su kesintisi 15 Ekim 2026: İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler, sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul su kesintisi 15 Ekim 2026 tarihli İSKİ duyuruları, güne suları kesik başlayan veya planlı altyapı çalışmalarını takip eden vatandaşların bir numaralı gündem maddesi oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan güncel arıza ve bakım haritasına göre; şebeke yenileme, boru patlaması ve elektrik arızaları sebebiyle kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki birçok bölgede geçici su kesintileri uygulanıyor. Günlük işleri aksayan ve mağduriyet yaşamak istemeyen İstanbullular, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusuna yanıt arıyor. İSKİ verilerine göre Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte İSKİ ilçe ilçe su kesintisi listesi ve sorgulama ekranı.